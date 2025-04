Asus VivoWatch 6 AERO: l’evoluzione smart con ECG e lettore di pressione sanguigna

ASUS sorprende con VivoWatch 6 AERO, smartband che ridefinisce il concetto di monitoraggio personale. Basta un dito sul sensore frontale per ottenere elettrocardiogramma e pressione arteriosa in tempo reale. Non è forse questo ciò che ci si aspetta da un wearable davvero utile con la tecnologia di oggi? Frutto dell’evoluzione del modello passato, approdato in Italia nell’autunno 2023, questo nuovo dispositivo promette prestazioni ancora più convincenti. Il corpo pesa solo 27 grammi, cinturino incluso. Al polso si sente appena, ma la sua presenza si fa notare in ogni momento della giornata. Il display AMOLED da 1,1 pollici risponde con nitidezza anche alla luce del sole. E nonostante le sue dimensioni compatte, l’ASUS VivoWatch 6 AERO è pronto a raccogliere ogni dato che conta. Chi cerca un compagno discreto ma instancabile lo ha finalmente trovato.

Un device ASUS sempre attento e vigile

ASUS vuol dare precisione, affidabilità e innovazione e la smartband non delude su nessuno di questi fronti. L’algoritmo ASUS Health AI 5.0 analizza i parametri con rigore costante, costruendo un quadro dettagliato della salute dell’utente. Giorno dopo giorno, notte dopo notte. Il monitoraggio non si limita a cuore e pressione. Ci sono anche SpO2, battito, passi, sonno e calorie. Grazie poi ai sensori posteriori, il controllo del Pulse Transit Time è continuo. Chi ha detto che un design minimal non possa nascondere un’anima tecnologica?Impermeabile fino a 5ATM, dotata di certificazione IP68, affronta pioggia e sudore senza esitazioni. L’autonomia, variabile tra 5 e 7 giorni, accompagna con discrezione ogni stile di vita.

Ancora un segreto: il prezzo

Resta ancora un alone di mistero sul lancio ufficiale e sul prezzo dell’ASUS VivoWatch 6 AERO. Nessuna comunicazione ufficiale da parte di ASUS. Ci si basa sul modello precedente per fare una stima, venduto a 129 euro di listino. Sarà questo il nuovo riferimento? Chi ha bisogno di controlli immediati, chi vive con attenzione alla propria salute, sente già l’urgenza di provarla. Con una semplice fascia da polso potrebbe avere un controllo sulla propria salute come non mai.