1Mobile: con questa super offerta i dati volano in 5G

Se siete stanchi di una promozione che non vi soddisfa e volete sostituirla con una decisamente più al passo coi tempi e più ricca di possibilità ovviamente è arrivato il momento di guardarsi intorno, cercando un’alternativa che sia sicuramente più papabile per le vostre esigenze e ovviamente per le vostre possibilità economiche, a venirvi in aiuto ovviamente è il mercato italiano della telefonia che vanta al giorno d’oggi tantissimi provider, ognuno con un catalogo di offerte decisamente ricco di opzioni pensate per accontentare le esigenze di tutti i consumatori.

Oggi in particolare, vi parliamo di un provider che da diversi anni è diventato una vera e propria garanzia dal punto di vista delle offerte disponibili per i suoi consumatori, stiamo parlando di 1Mobile, l’operatore tinto di rosso infatti da diverso tempo offre ai propri clienti delle offerte davvero ricche e caratterizzate soprattutto da prezzi davvero accessibili con tantissimi dati a disposizione, continuate a leggere se volete vedere delle info in più in merito una super promo apparsa recentemente sul suo sito ufficiale.

Tutto incluso e prezzo super

Sul sito ufficiale dell’operatore tinto di rosso è attualmente disponibile un’offerta che garantisce 200 GB di traffico dati connettività 5G con minuti illimitati verso tutti e 50 SMS verso tutti, la promo ha un costo di attivazione di 5€ e un costo mensile pari a cinque euro per il primo mese e 7,99 € al mese a partire dal secondo, la vera chicca è che l’operatore offre la portabilità completamente gratuita da qualsiasi operatore di provenienza abbiate, dunque non pagherete nessun costo aggiuntivo se decidete di mantenere il vostro numero, portandolo dal vostro operatore attualmente in uso.

Si tratta sicuramente di una super promo dal momento che la portabilità senza nessun tipo di limite è una caratteristica che davvero pochi provider mettono a disposizione, dunque se siete interessati non perdete quest’occasione dal momento che potrebbe non ripresentarsi molto presto.