Iliad, aprile ricco di offerte e novità convenienti

Iliad

Il mese di aprile è particolarmente ricco di offerte mobile convenienti e vantaggiose per gli utenti, soprattutto da parte di Iliad. L’operatore telefonico in questione ha infatti aggiornato per questo mese il suo catalogo, proponendo tante promo eccezionali. Tutte, come da tradizione dell’operatore, si contraddistinguono per l’elevata convenienza e per il bundle incluso davvero molto ricco. Vediamo qui di seguito le offerte principali.

Iliad, aprile ricco di offerte mobile e promozioni vantaggiose

Ad aprile sarà possibile accedere a tante offerte di rete mobile di rilievo proposte dall’operatore telefonico Iliad. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha aggiornato il suo catalogo, rendendolo ancora più vantaggioso ed interessante. Una delle ultime novità da poco presentate è la nuova offerta denominata Iliad Top 250 Plus.

Quest’ultima include ogni mese fino a 25 GB di traffico dati extra per navigare in roaming in Europa. L’offerta include poi ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati da inviare sempre verso tutti i numeri. Sono poi inclusi anche 250 GB di traffico dati per navigare con le nuove reti di quinta generazione. Tutto questo avrà un costo di 9,99 euro al mese.

L’operatore telefonico continua poi a proporre anche altre offerte ad un costo ancora più basso. Una di queste è l’offerta di rete mobile denominata Iliad Giga 120. Quest’ultima ha infatti un costo per il rinnovo più basso pari a 7,99 euro al mese. Il bundle include ogni mese fino a 120 GB di traffico dati. L’offerta include poi sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati.

Prosegue poi il catalogo dell’operatore telefonico Iliad con altre offerte, fra cui la nuova proposta Iliad Top 300. Come suggerisce anche il nome, l’offerta in questione arriva ad includere ogni mese addirittura fino a 300 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G.