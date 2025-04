Smart TV LG a meno di 600 euro, l’offerta ASSURDA è solo oggi su AMAZON

Meno di 600 euro per l’acquisto di una smart TV LG, la promozione migliore delle ultime settimane è disponibile proprio oggi direttamente su Amazon, seguendo il link che vi abbiamo inserito direttamente nell’articolo potrete accedere ad un prodotto di altissima qualità, più precisamente parliamo della variante 55QNED80T6A, o meglio della LG QNED della Serie 80, lanciata nel corso del 2024.

Il modello presenta una diagonale da 55 pollici, trattasi di una smart TV con riproduzione video in 4K, al cui interno trova posto un processore alpha5 Gen7, che riesce a garantire complessivamente ottime prestazioni generali, oltre ad un sistema di altoparlanti da 20W, per un audio complessivamente di ottima qualità generale. Il sistema operativo è al solito webOS 24, uno dei migliori attualmente in circolazione, per qualità delle funzioni e la versatilità dello stesso nell’offrire all’utente medio la possibilità di accesso ad un numero sempre più ampio di utility. Da non trascurare, per gli amanti degli assistenti vocali, anche la piena compatibilità con Amazon Alexa.

Smart TV LG: la promozione che abbassa la spesa a meno di 600 euro

Lo sconto migliore delle ultime settimane viene applicato in automatico su quest’ottima smart TV, dove gli utenti si ritrovano a poter acquistare un prodotto di alto livello con una spesa finale da sostenere pari a soli 599 euro. L’ordine può essere completato al seguente link.

All’interno della confezione l’utente può comunque pensare di trovare tutto il necessario per il corretto funzionamento del prodotto, tra cui il telecomando per il controllo da remoto, che integra anche funzione di puntatore, per una versatilità nettamente superiore al normale. Il design slim, come anticipato del resto, ne facilita il posizionamento ovunque vogliate, con dimensioni tutt’altro che elevate rispetto agli altri modelli in commercio.