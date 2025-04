Amazon ti fa un REGALO: Poco M7 Pro a prezzo da SALDO

Acquistare il Poco M7 Pro porta con sé una spesa tutt’altro che impossibile o difficile da raggiungere per la maggior parte dei consumatori, è un dispositivo dal rapporto qualità/prezzo estremamente conveniente, a partire proprio dall’ampio display da 6,67 pollici di diagonale, che presenta una risoluzione di 1080 x 2400 pixel, un AMOLED di alta qualità, con densità di pixel pari a 395 ppi e refresh rate a 120Hz.

Il processore resta comunque di fascia media, essendo un MediaTek Dimensity 7025 Ultra, con una frequenza di clock che raggiunge 2,5GHz al massimo, accoppiato con GPU IMG BXM-8-256, ed una memoria interna che non va oltre i 256GB, oltre ad una RAM non superiore agli 8GB. Il comparto fotografico resta essere di ottima qualità generale, essendo composto nella parte posteriore da due sensori fotografici: un principale da 50 megapixel, oltre ad un ultragrandangolare da 2 megapixel.

Ricevete le nuove offerte Amazon, tutti i codici sconto gratis, ed anche una serie di prezzi esclusivi, direttamente sul vostro smartphone con il canale Telegram dedicato.

Poco M7 Pro ha un prezzo incredibile su Amazon oggi

Ottima occasione in questi giorni per acquistare un Poco M7 Pro ad un prezzo estremamente convincente e conveniente, dovete infatti sapere che la spesa iniziale per il suo acquisto di 399 euro rappresenta assolutamente il passato, difatti in questo periodo è stato applicato uno sconto di circa 180 euro, scendendo ad un valore finale di soli 219 euro (per la variante con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna). Collegatevi qui per acquistare.

La batteria è un componente molto grande, raggiunge addirittura i 5110mAh, con supporto alla ricarica rapida a 45W, per avere il prima possibile la possibilità di tornare ad utilizzare il device, senza necessariamente essere costretti ad attendere molto tempo. Da notare che in fase d’acquisto non è incluso in confezione l’alimentatore, dovrà essere acquistato a parte, o comunque utilizzarne uno di terze parti.