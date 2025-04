Renault 5 Roland-Garros: l’elettrica può essere finalmente ordinata

Renault da via i motori e mette in luce il suo nuovissimo fiammante modello R5 Roland-Garros, edizione speciale della piccola elettrica ispirata al tennis più raffinato. La scelta non è casuale. Lo storico torneo parigino diventa musa per una vettura che punta tutto su eleganza, esclusività e passione. Nessuna rivoluzione, ma un ritorno consapevole alle origini, rivisto in chiave moderna. Chi ha nostalgia della R5 classica sentirà il richiamo forte. Chi invece guarda al futuro, troverà risposte concrete in ogni dettaglio.

Dettagli unici disegnano una silhouette per una Renault che sa farsi notare di certo. Spiccano i cerchi diamantati da 18” Électro, i coprimozzi satinati, e un’inedita firma visiva sulla fiancata. Il logo Roland-Garros, incastonato nella grafica a “Croce di Sant’Andrea”, segna l’appartenenza a un mondo elitario. La carrozzeria gioca con i contrasti. Quattro le tinte proposte, con un tocco esclusivo: il tetto sempre argento satinato. Tra le tonalità della Renault spicca il raffinato Grigio Scisto Satinato, disponibile solo su questa versione.

Il lusso incontra la performance con una Renault sorprendente

Si parte da 36.400 euro per mettersi al volante della Renault Roland-Garros, contro i 27.900 della più accessibile versione Evolution. Una differenza che si giustifica con un allestimento superiore e un’anima sportiva mai così accentuata. Motore? Da 150 CV, alimentato da una batteria da 52 kWh. L’autonomia raggiunge i 410 km WLTP. Numeri che parlano di concretezza e prestazioni, senza rinunciare allo stile. Gli interni della Renault sportiva seguono lo stesso fil rouge. Sedili in tessuto tecnico grigio, 100% riciclato, ricordano l’abbigliamento da campo. Inserti in refined blue, logo impresso sugli schienali e una bandiera francese discretamente ricamata completano l’opera.

Ogni elemento è pensato per evocare il tennis. Il selettore del cambio ricorda l’impugnatura di una racchetta. Il tappetino per la ricarica è color terra battuta. Non è un caso. È un omaggio. La nuova Renault 5 Roland-Garros non si compra. Si conquista. Almeno per ora. Solo chi possiede il R Pass Roland-Garros può ordinarla. La dotazione riprende quella dell’allestimento Iconic Cinq, il più completo. Chi cerca un’elettrica comune dovrà guardare altrove. Questa R5 è un simbolo di stile e di sport, imperdibile per chi vuole coniugare questi due mondo così adrenalinici.