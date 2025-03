Atlas il robot balla e affronta imprevisti come fosse un umano

Boston Dynamics ci ha abituati a robot sempre più avanzati, ma stavolta ha davvero alzato l’asticella. Il protagonista? Sempre lui, Atlas, l’umanoide più agile della compagnia, che nei suoi ultimi video dimostrativi si è esibito in mosse da vero atleta. E no, non parliamo solo di camminare e sollevare scatole: stavolta Atlas ha sfoderato abilità da breakdancer, con una fluidità nei movimenti che lascia a bocca aperta.

Boston Dynamics porta Atlas a un nuovo livello

Se fino a poco tempo fa Atlas si limitava a compiti più “statici”, ora sembra quasi prendere vita. Il robot non solo riesce a mantenere l’equilibrio dopo un inciampo, ma è in grado di girare su sé stesso, effettuare movimenti improvvisi e adattarsi a situazioni impreviste. In altre parole, si muove in modo sempre meno robotico e sempre più naturale.

Ma com’è possibile questa evoluzione? Il segreto sta nella combinazione tra apprendimento per rinforzo e motion capture. In pratica, Atlas non segue più solo comandi preimpostati, ma impara provando e sbagliando, un po’ come facciamo noi umani. Inoltre, gli ingegneri di Boston Dynamics hanno utilizzato una tuta speciale che permette a un operatore umano di trasmettere i propri movimenti al robot. Atlas, così, può osservare, analizzare e migliorare continuamente le proprie capacità motorie.

Il risultato? Un robot che non si limita a ripetere azioni programmate, ma che reagisce agli imprevisti con una sorprendente autonomia di movimento. Nel video dimostrativo, si può vedere come corregga la postura in tempo reale per mantenere l’equilibrio, proprio come farebbe un essere umano.

Ovviamente, questa tecnologia non è solo un esercizio di stile. Le capacità sviluppate per il ballo potrebbero rivelarsi utilissime in scenari pratici: immaginate un robot che riesce a muoversi con destrezza in ambienti complessi, come cantieri o zone disastrate.

Boston Dynamics ci ha già dimostrato che i robot possono correre, saltare e persino fare parkour. Ora, con queste nuove evoluzioni, si fa un altro passo verso un futuro in cui gli umanoidi potrebbero essere sempre più integrati nella nostra vita quotidiana.

E se vi sembra incredibile, guardate il video. Vi farà dubitare che Atlas sia davvero solo un robot.