Android Auto: la beta 14.1 introduce i giochi, ecco Angry Birds ma non solo

Dopo aver rilasciato Android Auto 14 in versione stabile, aggiornamento che ha posto le basi per l’integrazione dell’AI Gemini, Google è già pronta a testare nuove funzionalità. La più curiosa e inaspettata riguarda il supporto per i giochi, introdotto con la versione Beta 14.1 e disponibile solo quando l’auto è parcheggiata.

Giochi solo a veicolo fermo, ovviamente!

L’idea non è certo quella di intrattenere chi è al volante mentre guida. I giochi si attivano solo con l’auto parcheggiata. Questa condizione è fondamentale, per cui dimenticate assolutamente l’idea di poter giocare mentre siete in viaggio o far giocare il passeggero. Appena l’auto torna in movimento, tutto si bloccherà proprio per la vostra sicurezza e di chi è a bordo insieme a voi.

La lista dei giochi compatibili (per ora) con Android Auto

Come segnalato da 9to5Google, la selezione iniziale di giochi è piuttosto limitata, ma include titoli molto noti:

Angry Birds 2 ;

Beach Buggy Racing ;

Farm Heroes Saga ;

Candy Crush Soda Saga.

Al momento non esiste ancora un programma ufficiale per lo sviluppo di giochi ottimizzati per Android Auto. Google potrebbe introdurlo in futuro, ma per ora ci si basa su app già esistenti, adattate per funzionare su schermi di bordo e con comandi semplici. Resta da vedere se la funzionalità sarà confermata nella versione stabile o se rimarrà confinata alla beta per ulteriori test.

App a schermo intero e nuove gesture in arrivo

L’aggiornamento 14.1 introduce anche una piccola ma significativa modifica all’esperienza d’uso generale: ora le app si aprono a schermo intero, e per chiuderle basta uno swipe verso il basso dalla parte alta dello schermo. Un gesto semplice, pensato per rendere l’interfaccia ancora più intuitiva.

Chi è curioso di vedere come si comporta un gioco come Beach Buggy Racing su Android Auto, può già trovare in rete alcuni video dimostrativi, che mostrano una grafica fluida e una buona integrazione dei controlli.