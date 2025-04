Motorola lancia la sfida nel mondo dei laptop

Il debutto ufficiale del Moto Book 60 e del Moto Pad 60 Pro segnerà un momento decisivo per Motorola. L’evento di presentazione, previsto per il 15 aprile in India, non si limiterà infatti a introdurre il nuovo smartphone Edge 60 Stylus. Il marchio, conosciuto per la sua lunga tradizione nel settore mobile, si prepara ad allargare i propri orizzonti, spingendosi per la prima volta nel mercato dei laptop e rinnovando la propria proposta anche sul fronte dei tablet.

Arriva anche il Moto Book 60, il primo notebook firmato Motorola

Le immagini trapelate nei giorni scorsi hanno anticipato alcune caratteristiche salienti del Moto Pad 60 Pro. Il tablet presenta un’estetica elegante e moderna, con cornici sottili e bordi piatti. Il supporto per lo stilo digitale ne evidenzia l’intento produttivo, mentre la presenza della connettività 5G suggerisce un utilizzo agile e flessibile anche in mobilità. Nel lato posteriore si nota invece una fotocamera singola da 13MP, inserita in una struttura verde, unica colorazione emersa finora.

Molti osservatori sostengono che il Moto Pad 60Pro sia una semplice riedizione del Lenovo Idea Tab Pro. Ciò perché il design e le specifiche sembrano corrispondere, alimentando così l’ipotesi che Motorola abbia solo rivisitato un prodotto già esistente all’interno della sua casa madre. Il prezzo di lancio dovrebbe aggirarsi attorno ai 27.999 rupie indiane, equivalenti a circa 2900€. Al momento però non vi sono conferme ufficiali su una distribuzione al di fuori del mercato indiano.

Il vero elemento di novità è rappresentato dal Moto Book60. Ovvero il primo laptop realizzato con il marchio Motorola, anche se probabilmente concepito e prodotto con il supporto di Lenovo. Le foto diffuse in rete mostrano un dispositivo compatto, con finiture in verde e blu. Il logo Motorola è ben visibile sul retro, mentre la tastiera è affiancata da altoparlanti con tecnologia Dolby Atmos.

Sul piano della connettività, si segnalano diverse porte USB Type-C e il jack per le cuffie, dettaglio ormai raro ma ancora apprezzato. Mancano però informazioni ufficiali sul prezzo e sull’eventuale commercializzazione mondiale. In contemporanea, cresce l’attesa anche per l’evento del 24 aprile. Momento in cui verranno presentati i nuovi smartphone pieghevoli Razr 60 e Razr60 Ultra.