Google TV, da aprile si cambia: nuovo pulsante per i telecomandi

Google ha deciso: tutti i nuovi dispositivi con Google TV dovranno includere un pulsante dedicato ai canali FAST sul telecomando. La novità entra ufficialmente in vigore da aprile 2025 e riguarda sia le Smart TV sia i set-top box che adottano il sistema operativo sviluppato a Mountain View.

Il tasto servirà ad aprire una sezione già molto presente negli Stati Uniti, dove Google TV propone centinaia di canali gratuiti, trasmessi in diretta streaming e sostenuti dalla pubblicità. Questo spazio, chiamato Freeplay, ospita contenuti di ogni tipo, da programmi informativi come Court TV fino a canali documentaristici come BBC Earth.

I canali gratuiti diventano centrali per Google

L’obbligo di inserire questo nuovo tasto è un segnale forte: Google considera sempre più centrali i canali FAST nel suo ecosistema per l’intrattenimento domestico. Altri produttori di piattaforme smart, come Amazon con Fire TV, LG con webOS e VIDAA, hanno già dato grande spazio a queste proposte. Ma Google è tra i primi a rendere il pulsante obbligatorio, come requisito per ottenere la licenza d’uso del suo sistema operativo.

La nuova regola era stata comunicata ai produttori con largo anticipo, già un anno fa, così da consentire a tutti di adeguarsi. Il risultato sarà che, nei prossimi mesi, molti nuovi telecomandi avranno un tasto LIVE TV o FREE TV ben visibile, proprio come quello già presente sull’Onn 4K Pro, dispositivo venduto negli USA da Walmart.

Cosa succede fuori dagli Stati Uniti

Anche nei Paesi dove Freeplay non è attivo, il pulsante sarà comunque presente. In questi casi, non aprirà i canali di Google, ma si limiterà ad avviare la guida TV. I produttori potranno decidere liberamente l’aspetto grafico del tasto, ma non potranno ometterlo.

Un portavoce di Google ha confermato al sito Android Authority che i riscontri raccolti finora sono stati molto positivi. L’introduzione del pulsante mira a offrire agli utenti un accesso più diretto ai canali gratuiti, rafforzando la posizione di Google TV nel panorama dello streaming supportato da pubblicità.