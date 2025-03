Leapmotor: possibile produzione del SUV elettrico B10 a Saragozza

Stellantis e Leapmotor sempre più vicini ad un’importante decisione. Questa scelta potrebbe infatti segnare la produzione automobilistica in Europa degli anni che verranno. Secondo fonti attendibili riportate dall’ambasciata cinese in Spagna, le due case d’auto stanno prendendo sul serio l’occasione di iniziare la produzione del SUV elettrico B10 nel paese spagnolo. Il nuovo modello, che ha debuttato lo scorso anno in Cina, potrebbe essere creato nel capoluogo dell’Aragona, a Saragozza, nello stabilimento Stellantis. Questo già ospita la produzione di altri vetture del gruppo stesso. Si pensa che entro il 2026 l’impianto spagnolo potrà diventare il nucleo della produzione europea dell’auto elettrica. Bisogna solo aspettare di sapere se si chiudono positivamente le trattative in corso.

La scelta del luogo per la nuova Leapmotor B10

La decisione di spostare la produzione dell’auto in Spagna arriva dopo una lunga ricerca da parte delle due società leader. Le aziende, infatti, hanno cercato anche altre opzioni, inclusi gli impianti Stellantis in Germania e Slovacchia. Le diverse alternative però non hanno convinto quanto la Spagna. Essa infatti offre ottime condizioni per l’avvio della produzione.

Per questo progetto inoltre è previsto un investimento di 200 milioni di dollari. Per la società tutto questo rappresenterebbe una svolta importante nel suo percorso di espansione in Europa. Ma nonostante il piano sembra essere quasi concluso, le fonti confermano che non è ancora arrivata l’ufficialità della decisione. Questo vuol dire che potrebbero essere apportate eventuali modifiche.

L’incremento della rete di fornitori è tra gli altri, uno degli aspetti più importanti per il successo di questa possibile iniziativa. Stellantis e Leapmotor sono entrambe coinvolte nella selezione di partner locali per garantire il rifornimento di componenti e materiali necessari per la produzione del B10. Anche se i preparativi sono in corso, le due aziende si trovano ancora oggi ad attendere una conferma, con la consapevolezza che le decisioni finali potrebbero influenzare lo sviluppo del progetto. La produzione del SUV elettrico, però, sembra essere pronta per partire nei primi mesi del 2026, a meno che non ci saranno degli imprevisti.