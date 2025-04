WhatsApp: un’ opzione nascoste che nessuno conosce

Recuperare messaggi eliminati per sbaglio non è più un sogno per gli utilizzatori di WhatsApp. L’app di messaggistica più utilizzata al mondo nasconde infatti una funzione simile a quella del cestino del computer. Si chiama “Eliminati di recente” ed è un’opzione pensata per restituire all’utente il controllo sulle proprie conversazioni. Capita a tutti, almeno una volta, di cancellare per errore una chat importante, una foto da conservare o un documento fondamentale. Per fortuna, l’app permette ora di intervenire prima che la perdita diventi definitiva.

Come funziona il cestino di WhatsApp e dove si trova

WhatsApp non avvisa esplicitamente della presenza di questo strumento, ma saperlo utilizzare può evitare inconvenienti spiacevoli. Quando si elimina un messaggio, questo non sparisce subito. Al contrario viene temporaneamente archiviato in una sezione apposita, dove resta disponibile per circa trenta giorni. Un mese di tempo per ripensarci, per correggere un errore o semplicemente per recuperare qualcosa che sembrava superfluo, ma non lo era. Una finestra temporale che può rivelarsi fondamentale. Specialmente per chi usa l’app anche per lavoro o per archiviare informazioni importanti.

Accedere al cestino richiede pochi passaggi, ma varia a seconda del sistema operativo. Su Android, bisogna toccare i tre puntini verticali in alto a destra, entrare in “Impostazioni”, poi “Chat” e infine “Eliminati di recente”. Su iPhone, la procedura inizia dalla barra inferiore. Basta selezionare l’icona delle impostazioni e poi accedere alla stessa sezione. Una volta dentro, è possibile consultare l’elenco dei messaggi eliminati, visualizzarli e recuperarli con un semplice tocco.

Attenzione però, se si decide di eliminare un messaggio anche da questa sezione, non sarà più recuperabile. Solo chi ha attivato il backup delle chat potrà contare su un’ulteriore possibilità di recupero. In assenza di backup, il cestino rappresenta l’unica occasione per tornare indietro. Ecco perché è importante familiarizzare con questa funzione e sfruttarla prima che sia troppo tardi.