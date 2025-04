YouTube: nuova opzione per visualizzare tutti i video dei canali

YouTube ha costantemente perfezionato l’esperienza utente. A tal proposito, una novità in arrivo riguarda il modo in cui è possibile visualizzare gli ultimi video caricati da un canale. Fino a non molto tempo fa, per vedere suddetti contenuti, bisognava compiere diversi passaggi. Nel dettaglio, bisognava cercare il nome del canale, cliccare sul risultato corrispondente. A tal punto, si deve entrare nella pagina del canale e poi selezionare la sezione “Video“. Solo allora si poteva accedere all’elenco dei contenuti ordinati cronologicamente. Un procedimento che, anche se funzionale, risultava un po’ macchinoso. Soprattutto per chi desiderava semplicemente dare un’occhiata rapida alle ultime pubblicazioni.

YouTube: nuova funzione in arrivo

Con l’introduzione della nuova funzionalità nella pagina dei risultati di ricerca, ciò è cambiato. Ora basta digitare il nome del canale nella barra di ricerca. Immediatamente sotto al nome del canale, viene visualizzata una sezione orizzontale chiamata “Video più recenti“. Quest’ultima mostra fino a dieci anteprime dei contenuti appena caricati. Ogni miniatura è corredata dal titolo del video, dal numero di visualizzazioni e dal tempo trascorso dalla pubblicazione.

La navigazione è intuitiva. Scorrendo verso sinistra o destra, si può visionare tra i video disponibili. L’esperienza è fluida e immediata, pensata soprattutto per l’uso mobile. Ma perfettamente funzionale anche da desktop. A livello estetico, il design della sezione risulta moderno e coerente con l’identità visiva del canale. Il colore di sfondo richiama, infatti, il colore predominante del logo, un tocco di stile che migliora anche l’esperienza in modalità scura.

Tale novità rappresenta un doppio vantaggio per gli utenti di YouTube. Da un lato, facilita la ricerca mirata di un contenuto specifico, magari appena uscito. Dall’altro, è uno strumento efficace per esplorare rapidamente un canale mai visitato prima. Permettendo così agli utenti di farsi un’idea immediata della sua attività e dei temi trattati. Il tutto senza dover aprire nuove pagine o interrompere la navigazione.