Whatsapp: attenzione a questo avviso truffa dalla banca

Se anche voi utilizzate WhatsApp ogni giorno a tutte le ore, allora potreste essere incappati in questa nuova Truffa che sta letteralmente martoriando tutti gli utenti del web, nello specifico quella con cui abbiamo a che fare e l’ennesima truffa online che cerca di colpire gli utenti meno esperti con l’obiettivo, ovviamente di violare il loro conto corrente, nello specifico i truffatori sfruttano WhatsApp in modo tale da poter contattare una platea di potenziali vittime molto più elevate rispetto agli altri mezzi di comunicazione più comuni, questa volta però hanno cambiato un piccolo dettaglio che sta facendo la differenza dal momento che consente di bucare i conti in banca senza nessuna possibilità di recuperare il denaro perduto, scopriamo insieme come funziona questa nuova strategia in modo da poterla riconoscere e poter sventare il pericolo prima che quest’ultimo diventi impossibile da bloccare.

Una videochiamata letale

Nello specifico, i truffatori si fingono la banca della vittima e la contattano con un messaggio su WhatsApp all’interno del quale annuncia la necessità di recapitare un messaggio di vitale importanza, una volta contattata la preda dunque poi la inducono ad avviare una video chiamata a con la scusa che tale messaggio può essere recapitato solo tramite quello strumento, una volta avviata questa chiamata poi convincono il malcapitato ad attivare la condivisione dello schermo e ad effettuare l’accesso alla propria piattaforma Internet banking, le conseguenze di questo stratagemma sono presto dette, i truffatori così infatti potranno registrare le credenziali di accesso della vittima per poi utilizzarle in un secondo momento a propria discrezione per poter svuotare il suo conto in banca, se anche voi dunque doveste essere avvicinati in questa maniera bloccate immediatamente tutto e soprattutto non comunicate nessuna informazione personale a nessuno, in tal modo il vostro conto sarà al sicuro da qualsiasi tipo di violazione.