Samsung Galaxy S25 a prezzo da SOGNO su Amazon: costa il 30% in meno

Prezzo mai visto prima d’ora su Amazon per coloro che vogliono acquistare il Samsung Galaxy S25, in questi giorni è disponibile una promozione che abbassa notevolmente il livello di spesa da raggiungere per il suo acquisto, mettendo a disposizione una spesa decisamente più ridotta rispetto al passato.

L’occasione per spendere relativamente poco sul suo acquisto è davvero molto ghiotta, considerando che comunque parliamo di un prodotto di ottima qualità generale, definito a tutti gli effetti di fascia alta. Le sue dimensioni sono di 146,9 x 70,5 x 7,2 millimetri di spessore, ed un peso di 162 grammi. Lo smartphone presenta un processore di ultima generazione, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core con frequenza di clock a 4,47GHz, con alle spalle GPU Adreno 830, ed anche una configurazione che prevede 12GB di RAM e fino a 512GB di memoria interna (che non può essere incrementata con microSD).

Samsung Galaxy S25: un prezzo ridicolo per tutti

Il Samsung Galaxy S25 è disponibile solamente in questi giorni ad un prezzo veramente molto scontato, poiché può essere vostro non al listino di 989 euro, almeno per quanto riguarda la variante da 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, ma di base già con uno sconto del 20%, che lo abbassa a costare solamente 789 euro. A questo punto il consumatore può decidere di applicare un coupon del valore di 100 euro, in modo tale da poter spendere in finale solamente 689 euro. Acquistatelo subito al seguente link.

Il comparto fotografico resta comunque di tutto rispetto, considerando che nella parte posteriore si possono trovare tre sensori differenti: principale da 50 megapixel con scatti di ottima qualità, ultragrandangolare da 12 megapixel, per poi scendere ed arrivare ai 10 megapixel promessi dal teleobiettivo con zoom ottico 3X.