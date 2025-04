Thunderbolts*, il trailer svela chi sarà il villain

Marvel Studios ha condiviso sui propri canali social il nuovo trailer di Thunderbolts*. Il filmato della durata di un paio di minuti assume una importanza rilevante in quanto mostra il vero motivo per cui il gruppo di supereroi si unisce.

La minaccia comune che porta alla formazione di questo insolito team è Sentry che appare per la prima volta nel Marvel Cinematic Universe. L’avversario che i Thunderbolts dovranno affrontare, tuttavia, è molto diverso dalle sfide che i singoli membri della squadra hanno avuto modo di conoscere nella loro vita.

Infatti, Sentry è presentato come l’essere più potente mai visto prima nel MCU. Addirittura, nel filmato viene descritto come più potente della somma di tutti gli Avengers. Tuttavia, il superuomo è vittima di un disturbo della personalità che lo trasforma in una minaccia globale.

Thunderbolts* arriva nelle sale il 30 aprile e il trailer finale mostra il temibile nemico che la squadra dovrà affrontare

Nel filmato pubblicato su YouTube e possibile ammirare Sentry in azione che, con facilità, causa la scomparsa di tutta la popolazione di New York. Sarà questa minaccia, unita all’assenza degli Avengers, a far unire un gruppo di personaggi sui generis.

Ne consegue che solo una squadra di supereroi come i Thunderbolts può riuscire in questa impresa sovraumana. Dalle immagini pubblicate, sembra che “Bucky” noto anche come Soldato d’Inverno (Sebastian Stan) convincerà gli altri eroi visti nei vari film e serie TV del MCU. I Thunderbolts, infatti, saranno composti da Yelena Belova / Vedova Nera (Florence Pugh), Red Guardian (David Harbour), U.S. Agent (Wyatt Russell), Taskmaster (Olga Kurylenko) e Ghost (Hannah John-Kamen).

Il ruolo di Sentry, invece, è affidato a Lewis Pullman mentre la regia di è affidata a Jake Schreier. La data di uscita di Thunderbolts* in sala è fissata per il prossimo 30 aprile e la pellicola si preannuncia interessante e divertente.