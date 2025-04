SK Hynix sorpassa Samsung nel mercato globale della DRAM

SK Hynix

SK Hynix ha raggiunto una quota dell’80% nel segmento delle memorie DRAM per intelligenza artificiale, superando la storica rivale Samsung in un settore chiave per il futuro dell’elettronica. Questo traguardo segna un cambio di equilibri significativo nel panorama dei semiconduttori di memoria, dove per anni Samsung ha mantenuto la leadership globale.

La nuova leadership nelle memorie DRAM AI

Secondo gli ultimi dati di mercato, SK Hynix si è affermata come principale fornitore mondiale di DRAM ottimizzate per l’intelligenza artificiale, grazie in particolare al successo dei moduli HBM (High Bandwidth Memory), sempre più richiesti per alimentare sistemi complessi come i data center AI e i modelli linguistici di grandi dimensioni.

Le memorie HBM3E prodotte da SK Hynix sono attualmente le più performanti in commercio, tanto da essere adottate da partner strategici nel settore, incluso NVIDIA, che le utilizza all’interno delle sue GPU di fascia alta destinate all’addestramento di intelligenze artificiali.

Nonostante resti un attore centrale nel mercato DRAM, Samsung Electronics non è riuscita a tenere il passo nella specifica fascia di memorie ad alta banda destinata all’AI. I ritardi nella produzione di HBM3E compatibili con le esigenze dei nuovi sistemi AI hanno ridotto la sua capacità competitiva, consentendo a SK Hynix di incrementare rapidamente la propria quota di mercato.

Questo scenario evidenzia come l’evoluzione della domanda nel comparto tech, sempre più orientata verso applicazioni AI e cloud, stia modificando le dinamiche di leadership nel mondo dei semiconduttori.

L’impennata di richieste da parte di aziende impegnate nello sviluppo di modelli generativi ha accelerato la transizione verso DRAM di nuova generazione, che offrono prestazioni di banda elevate e latenza ridotta. SK Hynix ha investito tempestivamente nella produzione di HBM3 e HBM3E, riuscendo a soddisfare la domanda di colossi tecnologici e anticipando le mosse della concorrenza.

Il risultato è un posizionamento dominante in un settore considerato strategico per l’espansione dell’intelligenza artificiale su scala globale, con una ricaduta positiva anche sul valore delle azioni dell’azienda sudcoreana.

Il sorpasso di SK Hynix su Samsung rappresenta un segnale importante per il futuro della competizione industriale nel settore delle memorie. Con il progressivo spostamento della domanda da soluzioni standard a moduli specializzati per AI, l’abilità di adattare le linee produttive e scalare rapidamente le tecnologie avanzate diventa un fattore determinante di leadership.

In questo contesto, anche altri competitor come Micron Technology osservano con attenzione l’evoluzione del mercato, pronti a cogliere eventuali spiragli lasciati aperti dai due principali attori asiatici.