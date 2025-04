OPPO presenta sul mercato le sue ultime novità

Oppo ha catturato l’attenzione di esperti ed appassionati con il rilascio di nuovi prodotti pensati per rispondere a tutte le esigenze dei suoi utenti. L’azienda ha presentato tre nuovi dispositivi. Si tratta del tablet Pad 4 Pro e lo smartwatch Watch X2 Mini. A cui si aggiungono anche gli auricolari true wireless Enco Free4. Ogni prodotto rappresenta un’interessante evoluzione del proprio segmento. Con un occhio sempre puntato al rapporto qualità-prezzo.

Oppo: dettagli sui nuovi dispositivi in arrivo

Il Pad 4 Pro, in particolare, è destinato a far parlare di sé. Il display da 13,2 pollici, anche se non OLED ma LCD IPS, stupisce con una risoluzione altissima (3.392 x 2.400 pixel). Inoltre, presenta una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz e una luminosità che tocca i 900 nit. Il tablet riesce a mantenere un profilo estremamente sottile (meno di 6 mm). Con un peso contenuto (675 g). Dettagli che lo rendono perfetto per la mobilità. E non è tutto.

Presenta lo Snapdragon 8 Elite, insieme ad opzioni di memoria fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di archiviazione UFS 4.0. Il nuovo OPPO Pad 4 Pro presenta una batteria da 12.140 mAh. Supporta la ricarica rapida a 67 W. Le fotocamere, invece, rimangono un compromesso: 13 MP sul retro e 8 MP sul fronte. Il suo prezzo parte da 401€ (8+256 GB) ed arriva a 495€ (16+512 GB).

Passando agli Enco Free4, quest’ultimi portano avanti la filosofia di OPPO nel campo dell’audio. Presentano un design in-ear elegante, altoparlanti a due vie con tweeter da 6 mm e woofer da 11 mm. Inoltre, la qualità sonora risulta migliorata dalla collaborazione con Dynaudio. Certificati IP55 e dotati di cancellazione attiva del rumore fino a 55 dB, offrono fino a 11 ore di autonomia con una singola carica (senza ANC). Estendibili fino a 45 ore tramite custodia. Il costo va dai 48€ ai 54€, in base alle diverse versioni.

Infine, il Watch X2 Mini rappresenta una versione compatta del già noto Watch X2, ma con le stesse qualità tecniche. Il design si fa più snello con una cassa da 43 mm e un display da 1,32 pollici. Presenta un doppio processore (Snapdragon W5 Gen 1 e BES2800BP) e doppio sistema operativo (Wear OS 5 e RTOS). Mentre la batteria da 354 mAh promette comunque una buona durata grazie alla modalità a risparmio energetico. Il costo va da un minimo di 218€ ad un massimo di 253€. Con tali dispositivi, OPPO dimostra la propria ambizione di essere un punto di riferimento nel mondo della tecnologia.