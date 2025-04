Lamborghini e la risposta ai dazi USA: la sfida di una crisi commerciale mondiale

Lamborghini sta attraversando un periodo particolarmente turbolento. Il motivo? Le recenti politiche protezionistiche degli Stati Uniti che hanno introdotto dazi del 25% sulle importazioni di veicoli. Un cambiamento che sta mettendo a dura prova le strategie commerciali della nota casa automobilistica. Per far fronte alla situazione, Lamborghini ha così istituito una taskforce interna. La quale avrà il compito di monitorare l’evolversi della crisi. Ma soprattutto di analizzare le possibili ripercussioni economiche. A capo di questo gruppo di lavoro vi è l’amministratore delegato Stephan Winkelmann. Egli ha scelto di impegnarsi personalmente nella gestione della crisi. Infatti partecipa attivamente a riunioni quotidiane con esperti del settore.

Innovazione e investimenti: Lamborghini non si ferma

Winkelmann ha dichiarato di ricevere aggiornamenti in tempo reale sull’andamento della situazione. Ma ha preferito non fornire dettagli riguardo alle contromisure che l’azienda potrebbe adottare. Una delle ipotesi emerse riguarda un possibile aumento dei prezzi dei veicoli. Strategia già messa in atto da Ferrari, principale concorrente di Lamborghini. Al momento però, Winkelmann non ha confermato questa decisione. Ma si è limitato solo a ribadire che la compagnia sta monitorando con attenzione l’evoluzione delle dinamiche commerciali sia sul mercato americano che su quello globale.

In un periodo di incertezze economiche, l’ azienda non intende rallentare, ma continua ad investire nell’ innovazione. In particolare intende concentrarsi sulla sua transizione verso l’elettrico. Un passo molto importante per il futuro del marchio. Entro il 2029, prevede di lanciare il suo primo modello a zero emissioni. Ovvero una GT a due porte e quattro posti, destinata a ridefinire gli standard delle supercar elettriche.

Per supportare il lancio del nuovo modello elettrico, Lamborghini sta valutando diverse opzioni per aumentare la capacità produttiva. La prima opzione consiste nell’ampliamento dello stabilimento esistente. Mentre la seconda prevede la costruzione di una nuova struttura nelle vicinanze. Entrambe le scelte evidenziano la volontà della casa automobilistica di non fermarsi e di mantenere l’obiettivo di crescere in un mercato in continua evoluzione.