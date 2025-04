Mario Kart World: per Nintendo vale tutti i 90 euro richiesti

La settimana scorsa, Nintendo ha sicuramente scosso il mondo dei videogiochi con il suo direct che ha fatto da palcoscenico alla presentazione di Nintendo switch due, a sconvolgere però ancora di più questo universo e tutta la community ci hanno pensato sia il prezzo della console che il prezzo per i titoli esclusivi per quest’ultima, nello specifico a lasciare tutti i fan Abbastanza spiazzati ci ha pensato il prezzo di Mario kart World, il quale verrà venduto ad un prezzo di lancio di 80 $ americani equivalenti a 90 € europei, un prezzo decisamente sopra le aspettative figlio di un rincaro che ha creato non pochi dibattiti all’interno della community, dibattiti che hanno visto però arrivare una dichiarazione decisamente autorevole da una dirigente segno di Nintendo che ha sottolineato come il titolo in questione varrà fino all’ultimo centesimo.

Mario Kart World sarà un’esperienza unica

Trinen, dirigente senior di Nintendo ha dichiarato: “Direi che non si tratta tanto di una strategia sul prezzo di Mario Kart World, quanto del fatto che ogni volta che valutiamo un gioco, guardiamo a quale sia l’esperienza, quali siano i contenuti e quale sia il valore. Mario Kart World, in particolare, come si è potuto vedere dal Nintendo Direct (senza fare spoiler) direi di sintonizzarsi sul nostro Mario Kart Direct per scoprire, magari capirete. Ma onestamente, è un gioco così grande e vasto che ci saranno tantissime cose da scoprire. E ci sono ancora altri segreti che penso verranno scoperti man mano che la gente lo acquisterà e lo giocherà. Probabilmente sarà l’esperienza Mario Kart più ricca mai avuta.”.

Ovviamente in quanto dirigente senior quest’ultimo difende a spada tratta l’operato di Nintendo, inutile sottolineare che il giudizio finale spetterà alla community che giocherà il titolo e lo consumerà sotto ogni aspetto possibile, indubbiamente valere quella cifra è una sfida ambiziosa e allo stesso tempo decisamente gravosa sebbene si tratti di un titolo storico della nota società giapponese.