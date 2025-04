Prezzo folle per la Smart TV Hisense 40″: su Amazon a -12%

La smart TV Hisense 40″ è una soluzione dall’ottimo rapporto qualità prezzo che oggi può rappresentare la soluzione perfetta per tutti coloro che sono in cerca di un nuovo televisore da utilizzare in cucina, in camera da letto ma anche in salotto. Un dispositivo dalle dimensioni adeguate, dunque, per essere utilizzato come secondo dispositivo all’interno della propria abitazione, ma non solo.

A contraddistinguerlo, la presenza di un pannello LCD con risoluzione HD con Tuner DVB-T2 e funzionalità Game Mode dedicata agli appassionati di gaming. Se siete alla ricerca di una nuova smart TV con un design elegante e soprattutto slim, con cornici sottili, questa Hisense 40″ è disponibile su Amazon a un prezzo davvero super vantaggioso.

Smart TV Hisense 40″: oggi in offerta su Amazon

Le serie tv e gli show televisivi fanno parte del vostro tempo libero? Una nuova smart TV allora non può mancare per poter seguire tutti i programmi preferiti anche in una stanza diversa dal salotto. Questa Hisense da 40″ è perfetta sotto diversi aspetti e, tra i tanti punti di forza che la contraddistinguono, c’è anche il supporto ad assistenti vocali come Alexa. Non manca il Wi-Fi integrato e telecomando con accesso diretto a 9 piattaforme tra cui Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e RaiPlay.

Oltre a un’esperienza visiva eccezionale adorate immergervi in esperienze sonore uniche? Con questa smart TV Hisense è possibile grazie all’audio DTS X che rende ogni suono chiaro e limpido.

Se non volete lasciarvi sfuggire questa occasione unica messa a disposizione su Amazon, non vi resta che procedere subito con l’acquisto. Il prezzo iniziale di 267,41 euro viene scontato del 12% consentendovi di spendere una cifra pari a soli 234,99 euro. La promozione non è certamente illimitata e dunque potrebbe terminare in qualsiasi momento. Approfittatene subito prima che sia troppo tardi.