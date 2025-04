PosteMobile costa pochissimo: la Creami Extra Wow è la promo del momento

PosteMobile, il famosissimo operatore virtuale di Poste Italiane, propone una delle offerte più belle ed interessanti del momento. Questa è dedicata come sempre a chi cerca una tariffa semplice, completa e senza vincoli. La promozione si chiama Creami Extra WOW 50 ed è pensata per soddisfare chi utilizza lo smartphone quotidianamente per navigare, chiamare e inviare messaggi.

Il piano è accessibile a tutti gli utenti, indipendentemente dal gestore di provenienza, ed è valido sia per chi richiede una nuova SIM che per chi vuole mantenere il proprio numero senza mai cambiarlo.

I dettagli dell’offerta che ha reso celebre PosteMobile

Al costo mensile di 5,99€, Creami Extra WOW 50 mette a disposizione tutto quel che serve, con contenuti incredibili e un prezzo assurdo:

50 GB in 4G+ con velocità fino a 300 Mbps ;

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

SMS senza limiti ;

Nessun costo extra mensile e nessun vincolo contrattuale.

È una proposta pensata per chi vuole restare connesso senza preoccuparsi troppo del consumo, mantenendo però una spesa contenuta e costante nel tempo.

Come si attiva la promo di PosteMobile

L’attivazione può avvenire in vari modi che l’azienda rende disponibili:

Online , in pochi passaggi dal sito ufficiale;

Recandosi presso uno degli uffici postali ;

Oppure telefonicamente, con l’assistenza di un operatore.

Il costo iniziale è di 10€ una tantum, che copre anche il valore della SIM. Non ci sono spese aggiuntive per la spedizione o per l’attivazione del piano.

Una scelta adatta a tutti gli utenti che vogliono risparmio

Creami Extra WOW 50 è una soluzione ideale per chi cerca un’offerta affidabile e senza sorprese, supportata dalla rete PosteMobile e dalla solidità del gruppo Poste Italiane.

Con un prezzo chiaro, tanti contenuti e una copertura nazionale stabile, questa tariffa si conferma tra le più convenienti per il rapporto tra costo e servizi inclusi, perfetta per chi non vuole pensieri.