1Mobile è re del mercato mobile: la Speed 5G 200 Limited Edition costa 7€

Chi è alla ricerca di un’offerta mobile generosa nei contenuti e con un prezzo fisso può prendere in considerazione la Speed 5G 200 Limited Edition di 1Mobile, operatore virtuale che si appoggia alla rete Vodafone.

Si tratta di una promozione pensata per chi decide di passare a 1Mobile con portabilità, senza limiti sull’operatore di provenienza, e offre una combinazione equilibrata tra giga, minuti e prezzo bloccato. Trovare soluzioni di questo genere è diventato molto comune ma quando a proporle è un provider che si appoggia alle reti più potenti, è sempre più vantaggioso.

Cosa prevede l’offerta di 1Mobile mensilmente

Il primo mese costa solo 5€, un modo per provare il servizio a un prezzo scontato. Dal secondo mese in poi, l’offerta si rinnova a 7,99€ al mese, sempre con lo stesso canone.

Inclusi nel piano ci sono dei contenuti di cui nessuno potrebbe fare a meno mensilmente. Ecco il riepilogo completo qui sotto:

200 GB in 5G ogni mese;

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali ;

50 SMS.

Il servizio si appoggia su una rete Vodafone, quindi con buona copertura e velocità, specialmente nelle aree servite dal 5G.

Attivazione semplice: Mobile non nasconde i costi ai suoi utenti

Per attivare la promo è necessario essere in possesso dello SPID, che viene usato per l’identificazione digitale. L’attivazione in sé è gratuita, così come la SIM per chi fa portabilità.

Chi invece decide di richiedere un nuovo numero con 1Mobile, dovrà pagare 5€ per la SIM. In entrambi i casi, non ci sono spese di spedizione.

Valida fino al 31 marzo 2025 per tutti

La promozione può essere sottoscritta fino al 31 marzo 2025, salvo eventuali proroghe.

Questa offerta si rivolge a chi desidera un piano stabile, con tanti dati e pochi limiti, mantenendo una spesa mensile contenuta e la libertà di attivazione per tutti, senza distinzioni. Una proposta chiara, semplice e adatta a chi naviga spesso da smartphone.