Intel-TSMC: possibile accordo storico per le fonderie negli Stati Uniti

A quanto pare siamo molto vicini ad un accordo dal valore storico per quanto riguarda le fonderie di Intel presenti sul suono americano, il tutto secondo le ultime indiscrezioni prenderà corpo in una joint-venture in cui parteciperà per l’appunto Taiwan Semiconductor Manufacturing Company conosciuta come TSMC.

L’accordo

Secondo quanto riferito da The Information, le due società avrebbero raggiunto una bozza di accordo preliminare, secondo quest’ultima si andrebbe a creare una società specifica per una nuova gestione di cui l’azienda taiwanese possiederà il 20% delle quote, il resto invece non sarà posseduto solamente da Intel ma anche da altri produttori di semiconduttori statunitensi, come proprio contributo all’interno dell’accordo, TSMC dovrà anche occuparsi di formare i dipendenti di Intel e condividerà alcuni dei suoi metodi di produzione per ottimizzare quella presente all’interno delle fabbriche dell’azienda americana, i due colossi effettivamente sono concorrenti, a dimostrarlo è proprio a Apple che per anni è stata legata ai professori Intel, ma ora delega la propria produzione alle fabbriche taiwanesi che hanno ormai l’esclusiva per quanto riguarda i processori Apple Silicon.

Il tutto fa parte di un disegno però decisamente più ampio, da tempo infatti l’America sta buttando fortemente a rilanciare la propria industria dei chip, il governo statunitense infatti non si capacita di come la nazione abbia perso il suo primato per quanto riguarda la produzione di chip di alta qualità e alte prestazioni, ecco dunque che l’amministrazione Trump ha spinto fortemente per il raggiungimento di un accordo tra le due società dal momento che spera che tramite questo cambiamento si possa tornare a far splendere l’industria americana anche in questo settore, ovviamente è facile intuire che l’idea alla base sia quella di seguire le orme della concorrenza per poi imparare a pedalare in autonomia, dunque questo è solo l’inizio dal momento che il piano americano si estende all’interno di un progetto della durata di più anni.