1Mobile rinnova le sue offerte: proroghe, novità e vantaggi per i clienti

L’operatore virtuale 1Mobile, attivo su rete Vodafone, ha fatto un annuncio importante. Sembra infatti che l’azienda abbia deciso di prorogare alcune delle sue offerte principali e la promozione “Porta un Amico” fino al 30 aprile 2025. La ragione? Consentire ancora per un po’ di tempo, a nuovi e vecchi clienti, la possibilità di continuare a scegliere tra numerosi piani tariffari con minuti illimitati, giga e prezzi competitivi. La promo “Porta un Amico”, in particolare, garantisce una ricarica omaggio sia al cliente che invita sia al nuovo utente, fino a tre volte.

Soluzioni 1Mobile: vantaggi, navigazione bloccata oltre i giga e nuove opzioni per il traffico extra

Il catalogo di 1Mobile comprende offerte come Start XPlus Reward, Flash 120, Speed 5G 150, Speed5G200, Special Gold Plus 180 e Flash220. Ognuna con caratteristiche differenti, ma tutte pensate per offrire traffico dati abbondante e costi accessibili, anche in 5G. Alcuni piani prevedono sconti per il primo mese, attivazioni gratuite in portabilità e vantaggi extra come assistenza legale stradale o minuti verso l’estero. Ad esempio, l’offerta World 2XPlus include 320 minuti internazionali e fino a 100GB al mese.

Dal mese di marzo 2025, 1Mobile ha introdotto un nuovo sistema per il traffico dati extra soglia. A differenza del passato, ora la navigazione viene interrotta automaticamente al superamento dei giga inclusi. Gli utenti potranno così decidere se attivare altri pacchetti con ulteriori giga oppure anticipare il rinnovo dell’offerta. Questa modifica punta a evitare costi imprevisti, offrendo maggiore controllo sulle spese.

L’operatore continua anche a promuovere soluzioni per dispositivi IoT con l’offerta XConnect. In più ha introdotto eSIM digitali, con costi contenuti e attivazione facilitata anche tramite SPID o CIE. Sul fronte della connettività, le offerte abilitate al 5G permettono velocità fino a 2Gbps in download, sempre su rete Vodafone.

Infine, è disponibile anche un servizio di ricarica automatica, utile per non rischiare la sospensione delle offerte in caso di credito insufficiente. In Roaming UE, i servizi restano validi come in Italia, mentre per viaggi extraeuropei sono previste opzioni aggiuntive.