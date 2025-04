Un’uscita video cinese arriva a 192 Gbps, annientati HDMI e DisplayPort

A quanto pare la Cina è pronta a dire la sua nel mondo delle trasmissioni video ad alta risoluzione e con flusso di dati decisamente elevato, un consorzio che ha coinvolto 50 aziende cinesi che si occupano di tecnologia ha infatti creato un nuovo standard di trasmissione video dal nome GPMI, il quale sta per General purpose interface media e che è in grado di trasmettere una quantità dati incredibilmente elevata, superando tutti gli standard attualmente presenti, come se non bastasse questo standard, nonostante l’incredibile larghezza di banda, riesce ugualmente a trasmettere anche l’alimentazione necessaria ai dispositivi ai quali si collega.

Velocità in due tipologie

Questo nuovo standard è disponibile in due versioni, una versione type si compatibile con l’omonimo standard USB in grado di offrire una velocità di trasferimento pari a 96 gigabit per secondo, basti pensare che lo standard attuale type si arriva ad un massimo di 40 GB, l’altra variante invece denominata type B sfrutta un connettore proprietario e arriva alla bellezza di 192 GB per secondo, un valore mai visto prima e soprattutto incredibile se pensiamo che riesce a mantenere inalterata anche la capacità di alimentazione del connettore arrivando a 240W per il type C e ben 480W per il type B, specifiche che ovviamente lo rendono l’ideale per poter connettersi a schede grafiche ad alte prestazioni pur mantenendone l’alimentazione inalterata, ovviamente ora la sfida globale consiste nel riuscire ad ottenere un’adozione mondiale in grado di trasformare tale connettore in un vero e proprio standard, attualmente infatti a dominare la scena e la combinazione type C + alimentazione indipendente, con quest’ultima che però, nelle ultime generazioni di schede grafiche sta riscontrando non pochi problemi, basti pensare agli innumerevoli casi di schede grafiche top di gamma della famiglia RTX che stanno andando letteralmente in fumo a causa dei problemi di alimentazione legati ai cavi utilizzati.