Oppo Find X8 Ultra: dettagli svelati dal TENAA

Il tanto atteso Oppo Find X8 Ultra sta finalmente prendendo forma. Proprio nelle ultime ore infatti sono emerse nuove informazioni grazie al TENAA. Questi dettagli confermano la presenza di caratteristiche di alta qualità per un dispositivo destinato a competere nel settore premium degli smartphone. Il FindX8 Ultra si prepara infatti ad affrontare concorrenti di alto livello come quelli di Xiaomi e Vivo. Il suo obiettivo, non a caso, è quello di riuscire a conquistare il titolo di miglior smartphone fotografico in circolazione. Anche se i rumor precedenti hanno già delineato un quadro piuttosto chiaro, l’ufficializzazione delle caratteristiche attraverso il TENAA offre una maggiore certezza. Però, come spesso accade, alcune informazioni restano vaghe, e non tutte le specifiche vengono spiegate in modo completo.

Oppo Find X8 Ultra: specifiche tecniche e funzionalità avanzate

Infatti, il TENAA, pur essendo una fonte ufficiale, ha ancora qualche limite. Ad esempio le immagini allegate del nuovo Oppo in arrivo non rendono effettivamente giustizia ai materiali e al design del dispositivo. In più, alcuni dettagli tecnici, come il modello esatto del processore, non sono stati completamente rivelati. Nonostante ciò, le informazioni finora emerse consentono di delineare un quadro piuttosto preciso delle capacità del telefono.

Il Find X8 Ultra presenta uno schermo OLED da 6,8” con risoluzione di 3.168×1.440px e una luminosità di picco di 4.500nit. Il display è protetto da Corning Gorilla Glass Victus 2, garantendo resistenza e durabilità. Come processore troviamo il potente Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Al quale si affiancano 12 o 16GB di RAM LPDDR5X e opzioni di archiviazione che vanno da 256GB a 1TB con tecnologia UFS 4.1. Per quanto riguarda il comparto fotografico, Oppo ha scelto sensori Sony e Samsung di ultima generazione. Insieme ad una fotocamera principale da 50MP e altre lenti ad alta risoluzione per supportare zoom ottico fino a 6x. La camera frontale è da 32MP, mentre la batteria da 6.100mAh assicura una lunga durata. Supporta poi la ricarica rapida cablata da 100W e quella wireless fino a 50W, con compatibilità MagSafe.

Questo smartphone promette così prestazioni elevate, ma integra anche una serie di funzionalità avanzate. Come ad esempio la certificazione IP68/IP69 per la resistenza a polvere e liquidi. Infine con il sistema operativo Android 15 e la personalizzazione ColorOS15, il FindX8 Ultra si propone come una scelta premium per gli appassionati di tecnologia.