Microsoft: licenziate le dipendenti dopo la protesta contro l’AI

Le due donne sono legate al collettivo interno “No Azure for Apartheid”. Hanno utilizzato un momento di massima visibilità per denunciare presunti abusi etici. La richiesta fatta a Microsoft è di interrompere i contratti con il governo israeliano. In particolare, l’accusa è legata all’uso delle tecnologie cloud e di intelligenza artificiale in scenari di conflitto. Con implicazioni morali profondamente controverse.

Microsoft ha commentato i licenziamenti definendoli come conseguenza di cattiva condotta. Inoltre, l’azienda ha sottolineato che le proteste sono avvenute con l’intento di provocare il massimo disturbo possibile. Senza alcun segno di rimorso da parte delle dipendenti. L’azienda non ha rilasciato comunicazioni ufficiali. Ma la linea interna sembra essere quella della tolleranza zero verso forme di protesta che mettano a rischio l’immagine pubblica e la stabilità interna.

Tale episodio riaccende un dibattito più ampio sulla possibilità, e sul limite, dell’attivismo all’interno delle grandi aziende. Il caso Microsoft non è il primo, e probabilmente non sarà l’ultimo, a porre tali dubbi. Sempre più spesso, lavoratori del settore tech decidono di esprimere dissenso nei confronti delle politiche delle proprie aziende. In particolare, quando si tratta di contratti con governi o forze armate. La tensione tra libertà individuale e responsabilità aziendale resta un terreno complesso. In cui ogni decisione può avere conseguenze profonde, sia per chi protesta, sia per l’azienda coinvolta da tale scenario.