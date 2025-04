Google migliora la funzione Blocco Remoto

Google si prepara ad introdurre un importante aggiornamento. Il cui scopo è migliorare la sicurezza dei dispositivi Android. Tale aggiornamento, in particolare, fa riferimento alla funzione Blocco Remoto (Remote Lock). Tale opzione è pensata per permettere agli utenti di proteggere rapidamente i propri dati. Ciò in caso di smarrimento o furto dello smartphone. Eppure, recenti analisi hanno evidenziato un possibile punto debole. Quest’ultimo potrebbe esporre i dispositivi ad abusi.

Google rilascia un nuovo aggiornamento per la sicurezza

Al momento, il sistema di Blocco Remoto può essere attivato da chiunque. A patto che disponga del numero di telefono associato al dispositivo. E abbia anche accesso a un browser già autenticato con l’account Google corrispondente. Ciò significa che, in certi contesti, un utente malintenzionato potrebbe potenzialmente bloccare il dispositivo di qualcun altro. Anche senza possederlo fisicamente. Tale eventualità non è comune. Eppure, rappresenta comunque una vulnerabilità reale.

Per contrastare tale possibile falla, Google ha iniziato a lavorare su un aggiornamento. Ideato per introdurre un ulteriore livello di verifica. Nello specifico, sono stati individuati riferimenti a una nuova domanda di sicurezza che verrà richiesta al momento del blocco remoto. Ciò significa che, oltre al numero di telefono, sarà necessario rispondere correttamente ad una verifica supplementare. Pensata per evitare attivazioni non autorizzate da parte di chi ha solo un accesso parziale all’account.

Tale nuova misura si inserisce all’interno di un più ampio progetto di Google per migliorare la sicurezza dei dispositivi Android. Anche se l’aggiornamento non è ancora attivo, tutto lascia pensare che sarà rilasciato nel corso dei prossimi mesi. In particolare, si pensa che probabilmente avverrà in concomitanza del rilascio di Android 15. L’aggiornamento di sistema che promette ulteriori strumenti avanzati. Utili contro il furto e la perdita dei dispositivi. Con tale aggiornamento, Google conferma la propria attenzione alla sicurezza. Puntando a rendere i dispositivi Android sempre più resistenti ai rischi online.