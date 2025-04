Dolby Atmos su Windows: Apple Music migliora l’esperienza audio

Se ascolti musica su Windows e usi Apple Music, preparati a un bel salto di qualità: con l’ultimo aggiornamento dell’app (versione 1.1284.20225, per essere precisi), arriva il supporto a Dolby Atmos. Tradotto in parole semplici: ora puoi sentire la musica come se ti girasse intorno, grazie all’audio spaziale.

Apple Music porta Dolby Atmos su Windows

Non è una novità assoluta per l’universo Apple (su iPhone e Mac c’era già), ma è la prima volta che sbarca ufficialmente anche sul mondo Windows. Finalmente.

Ora, prima di iniziare a immaginarti chitarre che ti sfrecciano dietro le spalle o cori che scendono dal soffitto, c’è una cosetta da sapere: per sfruttare davvero questa magia serve l’app Dolby Access, che trovi gratis sul Microsoft Store. Ti fa da ponte tra Apple Music e la tecnologia Dolby Atmos, e ti permette di configurare tutto in base al tuo setup.

Se usi una TV, una soundbar, un impianto home theater o un monitor compatibile collegato via HDMI, puoi usare Dolby Atmos senza pagare nulla. Ma se l’audio lo ascolti in cuffia (e vuoi mantenere quell’effetto “wow”), allora serve un pagamento una tantum di 14,99 euro per sbloccare la funzione. Una sola volta, poi sei a posto.

All’interno dell’app Apple Music, ti basta cercare la piccola icona “Dolby” accanto agli album compatibili per sapere subito cosa puoi ascoltare in modalità spaziale. Vuoi attivarlo? Vai nelle Impostazioni, entra nella sezione “Riproduzione” e scegli la modalità Dolby Atmos che preferisci. E se sei uno di quelli che scaricano la musica per ascoltarla offline in alta qualità, puoi attivare anche l’opzione “Scarica Dolby Atmos”.

Naturalmente, serve un abbonamento attivo ad Apple Music. Ma se già ce l’hai, ora puoi goderti playlist e album con un’esperienza audio decisamente più immersiva.

Finalmente anche su Windows, la musica inizia a muoversi.