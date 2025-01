La questione non è così semplice, e la risposta varia a seconda delle necessità di ciascuno. Spegnere il router di notte o quando siamo fuori casa ha pro e contro, quindi scegliere cosa fare dipende da cosa riteniamo più importante: risparmiare sulla bolletta o garantire una connessione sempre attiva. Vediamo più nel dettaglio.

Una questione di scelte personali

Uno dei motivi più ovvi per tenerlo acceso è la comodità: il router è sempre pronto, e non serve attivarlo ogni volta che torniamo a casa o vogliamo navigare. Semplice, ma utile, specialmente se si ha bisogno di internet in qualsiasi momento.

Inoltre, il router esegue test di sistema e si connette alla rete ogni volta che lo accendiamo. Cicli frequenti di spegnimento e riaccensione possono sottoporlo a un’usura maggiore, riducendone la durata nel tempo. Quindi, se vogliamo farlo “vivere” più a lungo, potrebbe essere meglio lasciarlo sempre acceso.

Infine, se abbiamo dispositivi connessi come videocamere di sorveglianza, monitor per animali domestici o sistemi di domotica, il router deve rimanere attivo per evitare interruzioni nella trasmissione dei dati. In questi casi, spegnere il WiFi può significare perdere il controllo dei dispositivi, anche solo temporaneamente.

D’altra parte, spegnere il router quando non lo usiamo può portare alcuni vantaggi. Primo fra tutti, un risparmio sulla bolletta: sebbene il consumo del router non sia enorme, sommato ad altri dispositivi in standby può comunque incidere.

In termini di sicurezza, spegnere il WiFi riduce le ore di esposizione a possibili attacchi hacker. Con le moderne crittografie WPA2 e WPA3 i rischi sono minimi, ma non inesistenti. Un router spento è, di fatto, irraggiungibile da eventuali malintenzionati, quindi chi è particolarmente attento alla sicurezza potrebbe preferire spegnerlo quando non serve.

Pro e contro a colpo d’occhio

Pro di tenerlo acceso:

Connessione immediata e pronta all’uso.

Maggiore durata del router.

Nessun problema per dispositivi smart o videosorveglianza.

Contro:

Maggior consumo di energia.

Più ore di esposizione a rischi di sicurezza.

In definitiva, non esiste una risposta giusta o sbagliata: dipende tutto dalle tue priorità!