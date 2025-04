CoopVoce Evo 30 ritorna ad un prezzo FOLLE

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha fatto ritornare a disposizione degli utenti una delle sue offerte di rete mobile più a basso costo. Si tratta in particolare dell’offerta mobile denominata CoopVoce Evo 30. Quest’ultima era già di per sé conveniente, ma ora lo sarà ancor di più. L’operatore ha infatti deciso di proporla per qualche giorno ad un prezzo scontato davvero folle di soli 4,90 euro al mese. Vediamo qui di seguito i dettagli.

CoopVoce Evo 30, ritorna la super promo ora ad un prezzo ancora più folle

CoopVoce Evo 30 è una delle offerte mobile più convenienti dell’operatore e ora è tornata a disposizione degli utenti ad un prezzo ancora più conveniente. In particolare, l’operatore virtuale ha deciso di farla tornare fino alla giornata del 15 aprile 2025 ad un prezzo scontato di appena 4,90 euro al mese. Si tratta di un prezzo decisamente folle, nonostante il suo prezzo standard fosse già piuttosto contenuto (era di soli 6,90 euro al mese).

L’offerta in questione è tornata dunque disposizione sul sito ufficiale dell’operatore e nei negozi fisici autorizzati CoopVoce. Tuttavia, quest’ultima sarà disponibile all’attivazione al folle prezzo di 4,90 euro al mese soltanto dai nuovi clienti dell’operatore che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali. L’operatore sta proponendo il costo di attivazione gratuitamente, quando solitamente ha un costo di 10 euro.

Nello specifico, l’offerta CoopVoce Evo 30 include ogni mese fino a 30 GB di traffico dati validi per navigare con una connettività massima pari al 4G. Oltre a questo, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 1000 sms verso tutti i numeri e potranno anche utilizzare minuti illimitati per chiamare tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Per chi avesse bisogno di un maggior quantitativo di giga per navigare, ricordiamo che sul sito dell’operatore sono disponibili altrettante offerte di rilievo, come ad esempio l’offerta denominata CoopVoce Evo 250 a soli 8,90 euro al mese.