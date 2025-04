CoopVoce EVO 250: 250 GB, zero vincoli e prezzo fisso!

Solo fino al 30 aprile è possibile passare a CoopVoce attivando l’offerta EVO 250 a un prezzo di 8,90 euro al mese, una tariffa garantita per sempre e senza vincoli. L’attivazione è gratuita, così come la spedizione nel caso si scelga di ricevere la SIM direttamente a casa, una comodità non da poco. In alternativa, è possibile ritirarla in uno dei novecento punti vendita Coop distribuiti sul territorio. Anche chi è già cliente CoopVoce può cambiare promozione e attivare EVO 250 senza alcun costo aggiuntivo.

EVO 250 di CoopVoce sfida il mercato mobile con 250 GB e trasparenza totale

La proposta include 250 gigabyte di traffico dati su rete 4G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e mille SMS al mese. L’offerta si rinnova ogni mese nello stesso giorno, mantenendo invariato il prezzo nel tempo. CoopVoce ribadisce infatti di non aver mai aumentato le tariffe ai propri clienti, una promessa che rappresenta uno degli elementi distintivi dell’operatore virtuale legato al gruppo Coop.

Tra i servizi inclusi figurano l’utilizzo dell’hotspot gratuito, utile per condividere la connessione con altri dispositivi, il servizio LoSai, che informa sulle chiamate perse, e la possibilità di contattare il servizio clienti via app, chat o con l’assistenza di uno specialista. Inoltre, sono bloccati i numeri a sovrapprezzo, per evitare costi imprevisti. Il piano tariffario base non prevede addebiti extra e garantisce un’esperienza d’uso trasparente.

La copertura dichiarata raggiunge il 99,8% del territorio nazionale, e la rete è in grado di garantire connessioni veloci e stabili grazie alla tecnologia 4G. È incluso anche il servizio VoLTE, che consente di effettuare chiamate in alta definizione e continuare a navigare in rete durante le conversazioni telefoniche. CoopVoce si propone così come un’opzione solida per chi cerca una tariffa competitiva, trasparente e stabile nel tempo, senza sorprese o costi nascosti. La promozione è valida fino al termine del mese di aprile.