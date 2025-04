Amazon SCONTA di 150 euro solo OGGI il Google Pixel 9

Sconti a più non posso su Amazon sempre pronti a ridurre di molto la spesa che gli utenti si ritrovano oggi a sostenere in fase d’acquisto, proprio in queste tiepide giornate primaverili, i consumatori si ritrovano ad avere la possibilità di acquistare un Google Pixel 9 con un risparmio decisamente superiore al normale. Lo smartphone top di gamma dell’azienda americana viene commercializzato con un risparmio assolutamente degno di nota, senza comunque essere costretti a rinunciare alle specifiche tecniche.

Uno dei suoi punti di forza è chiaramente il display, componente da 6,3 pollici di diagonale, che presenta risoluzione di 1080 x 2424 pixel, con densità di 422 ppi, è un OLED di alta qualità, con refresh rate a 120Hz, e protezione Gorilla Glass Victus 2. Il processore è di casa Google, parliamo del Tensor G4, octa-core con frequenza di clock a 3,1GHz, con alle spalle GPU Mali-G715 MC7, ed anche una configurazione che prevede comunque 12GB di RAM ed un quantitativo di memoria interna che raggiunge al massimo i 256GB (non espandibili con microSD).

Google Pixel 9: sconti e prezzi bassi su Amazon

Uno sconto inedito per tutti gli utenti che da tempo volevano acquistare un Google Pixel 9, infatti in questi giorni è prevista la promozione migliore del momento che parte dal listino di 899 euro, per scendere di 150 euro, arrivando così a costare solamente 749 euro. L’ordine può essere completato direttamente al seguente link.

Coloro che vorranno acquistare il prodotto devono comunque sapere che il comparto fotografico è davvero di tutto rispetto, poiché nella parte posteriore si trovano due sensori: un principale da 50 megapixel ed un ultragrandangolare da 48 megapixel, con una risoluzione massima di 8165 x 6124 pixel.