WhatsApp si rinnova: più controllo e semplicità nelle chiamate

Meta ha deciso di puntare ancora su WhatsApp. In che modo? Introducendo tre nuove funzioni pensate per migliorare le chiamate audio e video. Con la versione beta 2.25.10.16, l’app infatti si avvicina sempre di più a un utilizzo quotidiano completo, anche per telefonare. Le migliorie permetteranno di evitare fastidi e rendere più agevoli le conversazioni. Grazie soprattutto a opzioni che rispondono direttamente alle richieste degli utenti.

WhatsApp: reazioni animate e videochiamate più interattive

Una delle funzioni più attese su WhatsApp è sicuramente il tasto “Muto” nella barra delle notifiche. Questo consente di silenziare il microfono direttamente al momento della chiamata, senza dover intervenire dopo la risposta. Si tratta di una soluzione semplice ma efficace, che riduce i tempi e aumenta la privacy. Altra novità importante è la possibilità di disattivare la fotocamera prima dell’inizio di una videochiamata. Fino a oggi era impossibile evitare che la videocamera si attivasse subito, con il rischio di inquadrare involontariamente l’ambiente circostante. Ora, invece, l’utente potrà decidere quando mostrare il proprio volto.

La terza funzione, apparentemente la più leggera ma molto apprezzata, è l’introduzione delle emoji durante le videochiamate. Queste permetteranno di esprimere reazioni in tempo reale senza interrompere chi sta parlando. Un sorriso, un applauso o un pollice in su potranno sostituire commenti vocali e facilitare la comunicazione, soprattutto durante le conversazioni di gruppo. Un cambiamento che potrebbe rendere le riunioni online più dinamiche e inclusive.

WhatsApp in origine è nata come piattaforma di messaggistica istantanea. Ma oggi continua così la sua trasformazione in uno strumento in grado di svolgere più funzioni in contemporanea. Sempre più persone infatti la utilizzano non solo per scrivere, ma anche per telefonare. Al punto che iOS consente già di impostarla come app predefinita per le chiamate. Presto anche Android potrebbe offrire questa possibilità. Meta, nel frattempo, continua a sviluppare nuove funzioni per consolidare il ruolo di WhatsApp nella comunicazione digitale.