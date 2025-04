WhatsApp: come si registrano note vocali e e come si inviano audio

Gli utenti che utilizzano WhatsApp tutti i giorni, sanno che si tratta di una comodità, ma allo stesso tempo ci sono persone alle prime armi che si chiedono come facciano tali funzionalità a diventare così comode se all’inizio non le sanno neanche usare. Proprio per questo abbiamo scelto di parlare di una pratica molto comune: l’invio dei messaggi vocali. Oltre a questi, si possono inviare anche altri file audio, come una canzone o una qualsiasi registrazione presente sullo smartphone.

Che si tratti di una nota vocale inviata al volo per rispondere senza digitare o di un file audio condiviso da chi ha la passione per la musica, gli audio su WhatsApp sono una realtà sempre più presente. Ma non finisce qui: da un po’ di tempo è possibile anche pubblicare un messaggio vocale negli aggiornamenti di stato, proprio come si fa con foto o video.

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come usare al meglio gli audio su WhatsApp.

Registrare e inviare un messaggio vocale

Inviare una nota vocale è facilissimo e ormai quasi automatico per molti. Su smartphone basta aprire una chat, tenere premuto il tasto del microfono e iniziare a parlare. Rilasciando il dito si invia l’audio. Se si usa WhatsApp Web, il procedimento è simile: si clicca sull’icona del microfono in basso, si registra e si preme “Fine” per inviare.

Il messaggio viene mostrato con un’icona grigia finché non viene ascoltato. Quando l’icona diventa blu, vuol dire che tutti i destinatari lo hanno sentito. È possibile anche ascoltare un audio ricevuto a velocità normale, 1.5x o 2x, utile per chi riceve note un po’ troppo lunghe.

Condividere una traccia audio

Oltre alle classiche note vocali, è possibile inviare un file audio già presente sul telefono. Per farlo da mobile, basta toccare l’icona della graffetta o del “+”, scegliere “Documento” e selezionare il file. Lo stesso vale per WhatsApp Web.

Attenzione però: il file non deve superare i 2 GB. Se si tratta di una canzone o di una registrazione molto lunga, potrebbe essere necessario ridurne la dimensione, oppure usare un servizio esterno come WeTransfer per inviarlo separatamente.

Pubblicare un audio nello Stato WhatsApp

Questa è forse la funzione più originale. Ora è possibile pubblicare una registrazione vocale nello stato di WhatsApp, per condividere un pensiero, un messaggio divertente o semplicemente un saluto con tutti i propri contatti.

Per farlo, bisogna usare l’app da smartphone. Su Android si va nella sezione “Aggiornamenti”, si tocca l’icona del microfono accanto alla voce “Testo” e si tiene premuto per registrare. Si possono registrare al massimo 30 secondi. Una volta rilasciato il pulsante, lo stato viene pubblicato.

Su iPhone, la procedura è molto simile: si entra sempre in “Aggiornamenti”, si tocca “Testo”, poi l’icona del microfono in basso e si tiene premuto per registrare. Anche qui, durata massima 30 secondi. Prima dell’invio si può scegliere se condividere il vocale con tutti i contatti o solo con qualcuno.