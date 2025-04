Un telescopio spaziale ha svelato novità sulla Via Lattea

Di recente, il telescopio spaziale James Webb (JWST) ha portato ad una scoperta importante. Il dispositivo presenta sensibilità e risoluzione unici. Quest’ultimo ha evidenziato una realtà affascinante e inquietante. Secondo quanto emerso, la formazione stellare nel nucleo galattico non è solo rallentata, ma ostacolata. Ciò da forze magnetiche di intensità straordinaria. Al centro della Via Lattea, a circa 200 anni luce dal colossale buco nero Sagittarius A*, si trova la regione. Nota come Sagittarius C (Sgr C).

L’innovazione emersa con il telescopio spaziale James Webb

Per decenni, gli scienziati hanno considerato quest’area un possibile “vivaio” stellare. Ciò considerando la sua abbondanza di gas molecolare, ovvero il combustibile primario per la nascita delle stelle. Eppure, le osservazioni del telescopio spaziale hanno rivelato qualcosa di controintuitivo. Invece di una fucina brulicante di nuove stelle, Sgr C è popolata da misteriosi filamenti di plasma che sembrano “imprigionare” la materia.

Tali filamenti, visibili come strutture luminose e sottili che si estendono per anni luce, sono modellati e sostenuti da campi magnetici potentissimi. La loro origine risiederebbe nei moti caotici del gas attorno al buco nero centrale. Dove le forze gravitazionali estreme e l’energia liberata dalle stelle massicce creano una vera e propria tempesta magnetica. È proprio tale turbolenza a generare i filamenti che, anziché facilitare la formazione stellare, sembrano ostacolarla.

Secondo gli scienziati, i campi magnetici presenti in Sgr C esercitano una pressione tale da impedire il collasso gravitazionale delle nubi molecolari. Un passaggio cruciale per la nascita di nuove stelle. Di fatto, le particelle vengono intrappolate nei filamenti, incapaci di aggregarsi fino a raggiungere la densità necessaria per innescare una reazione nucleare. Il risultato è un ambiente sterile, dove la nascita delle stelle è drasticamente limitata.

Inoltre, il telescopio ha evidenziato anche la presenza di due giovani stelle massicce al centro di Sgr C. Esse si trovano incastonate tra coppie di filamenti paralleli, come se fossero state scolpite da venti stellari tanto potenti da scavare veri e propri corridoi nel gas interstellare. Tale scoperta ha un impatto profondo sulla comprensione della dinamica galattica. La ricerca continua, ma una cosa è certa: il JWST ha aperto una nuova finestra sull’universo. Dove anche il nulla può contenere informazioni importanti.