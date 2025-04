Tiscali, ritorna a sorpresa Tiscali Smart 250

L’operatore telefonico Tiscali ha lasciato tutti senza parole con il ritorno di una delle sue offerte di punta. È infatti tornata a disposizione degli utenti una super offerta mobile. Si tratta dell’offerta denominata Tiscali Smart 250. Quest’ultima era stata proposta in passato ormai diverso tempo fa, mq ora gli utenti potranno attivarla nuovamente. Per farlo, sarà necessario recarsi nei negozi aderenti dell’operatore telefonico e sarà necessario essere un nuovo cliente Tiscali. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Tiscali, a sorpresa ritorna disponibile la super offerta Tiscali Smart 250

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico Tiscali ha fatto tornare disponibile una delle sue offerte di rete mobile più apprezzate. Come già accennato in apertura, l’offerta in questione è Tiscali Smart 250. Quest’ultima è dunque tornata a disposizione degli utenti e sarà attivabile presso i negozi fisici aderenti dell’operatore telefonico. Secondo quanto è emerso in rete però, l’offerta rimarrà disponibile all’attivazione soltanto per pochi giorni.

L’offerta dovrebbe infatti essere disponibile soltanto fino alla giornata del prossimo 18 aprile 2025. Non è ovviamente da escludere che l’operatore possa decidere di continuare a proporre questa offerta anche in seguito. Bisognerà attendere per scoprirlo. In particolare, Tiscali Smart 250 sarà disponibile all’attivazione per tutti i nuovi clienti di Tiscali.

Sono compresi sia tutti coloro che attiveranno un nuovo numero sia tutti coloro che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali di Tiscali. Nello specifico, il bundle messo a disposizione è davvero ricco. Gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a ben 250 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G. Oltre a questo, gli utenti potranno usufruire ogni mese di minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e potranno inviare fino a 100 sms sempre verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a 9,99 euro al mese.