Telepass Sempre: la nuova offerta per la mobilità che non ti aspetti

Telepass Sempre nasce portando una grossa novità e non è solo un’evoluzione dell’abbonamento Base. Questa pratica promo è una risposta concreta a una mobilità sempre più frammentata e veloce. Chi non ha mai desiderato un’unica piattaforma per ogni esigenza di spostamento? A quanto pare, ora esiste. La nuova offerta include tutto ciò che già era familiare: dal pedaggio autostradale alle soste su strisce blu, passando per i traghetti sullo Stretto di Messina e l’Area C di Milano. A questi si aggiunge una nuova generazione di servizi che estendono l’esperienza Telepass ben oltre l’automobile.

Dalla ricarica alla revisione, tutto in un clic grazie a Telepass

Chiunque abbia mai perso ore dietro al bollo o dimenticato una revisione sa quanto questi dettagli pesino. In Telepass Sempre ogni aspetto della gestione del veicolo è stato pensato per semplificare. Si parla di pagamento del carburante, ricarica per elettriche, lavaggi auto, perfino notifiche memo per scadenze. Sembra impossibile? Eppure, la promessa è chiara creata da Telepass: un’app, un mondo di soluzioni. Tutto parte dal veicolo, certo, ma la rivoluzione è più ampia. Si arriva a biglietti del treno, accesso al trasporto pubblico locale, corse in taxi pagabili direttamente dall’app. Nessuna app aggiuntiva, nessun tempo perso, solo la promo Telepass attiva. Una mobilità che non lascia indietro nessuno.

E se tutto questo non bastasse, l’offerta Telepass si spinge oltre l’auto in sé. Qualcuno ha mai pensato di unire skipass e fast track aeroportuali in un solo pacchetto? Telepass Sempre lo fa. Ci sono servizi per il tempo libero, dal cibo all’intrattenimento, senza dimenticare il Venezia Pass o il pagamento dei servizi PagoPa. Un mondo cucito su misura per chi si muove, per chi vive. Chi aderisce entro il 31 marzo 2026 lo fa a soli 3,90 euro al mese. Nessun sovrapprezzo, né per nuovi né per vecchi clienti. Un’offerta che suona come una sfida al futuro. Alla fine, si tratta davvero solo di un abbonamento? Sembra qualcosa di più del solito pacchetto Telepass.