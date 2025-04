Dacia sempre più tecnologia: ora gli interni sono digitali

Non si costruiscono più soltanto pistoni e freni nelle aziende automobilistiche, oggi conta anche il software. Dacia, una volta simbolo dell’essenzialità, ora punta dritto al futuro. Perché, in un mondo dove ogni azione passa dallo smartphone, anche l’automobile deve evolversi. Chi avrebbe immaginato che un giorno l’app sarebbe diventata parte integrante della guida? Eppure è così. Dacia lo ha capito presto, costruendo un ecosistema digitale che segue il conducente ben oltre l’abitacolo. L’obiettivo è uno: avvicinare il cliente al marchio con strumenti concreti e intuitivi. Tra manutenzione da remoto, localizzazione in tempo reale e gestione della ricarica elettrica, l’app My Dacia si trasforma in un ponte tra auto e guidatore. Ogni informazione è lì, pronta sul telefono. Anche il libretto di manutenzione cambia pelle, diventando digitale.

Quando l’intrattenimento sale a bordo: Dacia al passo con i tempi

Non basta più il motore per avere successo, oggi serve connessione, personalizzazione, controllo immediato di musica, chiamate e navigazione. L’app Dacia Media Control trasforma il telefono in un cruscotto smart. Perché accontentarsi di un’interfaccia tradizionale, se tutto può essere a portata di dita? Le app non parlano solo alla mente, ma anche agli occhi. Dacia AR, ad esempio, permette di scoprire un’auto con la realtà aumentata. Ogni dettaglio emerge come mai prima. Vedere il bagagliaio prendere forma sullo schermo, sentirsi dentro l’auto senza esserci davvero: tutto questo è già realtà. E le mappe? Non serve più collegare chiavette o cercare aggiornamenti manualmente. Con Dacia Map Update, anche le generazioni più vecchie diventano attuali. Basta un tocco per ritrovarsi sulla strada giusta, con il percorso sempre aggiornato.

Viaggi da ricordare grazie ad un compagno virtuale

Che senso ha viaggiare, se non ci si gode il percorso? La nuova app Dacia Travel Companion è pensata proprio per questo. Il software promette soste su misura, itinerari ispirati e consigli basati sulle preferenze. Perfino la stanchezza viene monitorata. Perché la sicurezza nasce dall’attenzione e un volto affaticato può raccontare molto. Anche il manuale diventa vivo con Dacia Guide. Basta inquadrare un componente dell’auto per ricevere istruzioni precise. Un modo nuovo di imparare, pensato per chi ha sempre meno tempo. Dacia non è più solo un’auto, è un qualcosa di unico, una vettura pronta ad accompagnarci in ogni viaggio con ogni tipo possibile di comfort tecnologico.