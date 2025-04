Anche Waze si adatta al design di Android

Anche Waze abbraccia il linguaggio visivo di Android. Ciò quindi non è più un’esclusiva delle principali app Google. Con l’introduzione della versione 5.5.0.1, la celebre applicazione per la navigazione entra a far parte del gruppo di app che supportano le icone a tema. Si tratta di una modifica grafica, non funzionale, ma che rappresenta un passo importante verso una maggiore uniformità nell’interfaccia del sistema operativo.

Waze: più coerenza visiva per un’esperienza Android completa

Il cambiamento che interessa Waze riguarda l’icona che, abbandonato il classico blu, adotta ora una colorazione coerente con il tema scelto dall’utente all’interno delle impostazioni Android. Questa funzione è stata resa disponibile da Google nelle recenti versioni del sistema operativo attraverso Material You. Essa consente alle piattaforme compatibili di cambiare tonalità per armonizzarsi con il resto dell’interfaccia. Nonostante Waze sia un’app sviluppata sotto il controllo di Google, fino ad ora non supportava questa funzione visiva, a differenza di molte altre applicazioni dello stesso tipo.

La nuova versione è disponibile per il download sul Play Store. Ma può essere scaricata anche in formato APK tramite il sito APKMirror. L’icona a tema viene attivata automaticamente nel momento in cui l’utente seleziona un tema dinamico sul proprio dispositivo. Un’attenzione ai dettagli che conferma quanto Google stia puntando sempre più a un’esperienza non solo efficiente ma anche visivamente appagante.

Google continua così a lavorare sul miglioramento dell’esperienza utente. Non solo però attraverso nuove funzionalità, ma anche intervenendo sull’aspetto grafico delle sue applicazioni. L’obiettivo, come già detto, è quello rendere ogni elemento visivo coerente con il resto dell’interfaccia, offrendo un ambiente più ordinato, fluido e personalizzato. Con questo aggiornamento, Waze compie così un piccolo ma importante passo verso questa direzione.

Anche se l’introduzione riguarda solo l’icona, il messaggio è chiaro. Ovvero che l’estetica conta, soprattutto quando si parla di sistemi software. E con un’interfaccia sempre più curata, anche la navigazione diventa un’esperienza più piacevole.