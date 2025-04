1Mobile sfida il mercato con World Plus 5G

Il settore della telefonia mobile si arricchisce di una nuova proposta targata 1Mobile. L’operatore virtuale ha infatti introdotto World Plus 5G. Ovvero un’offerta pensata per chi cerca un piano conveniente con una grande quantità di dati e connettività avanzata. Questa nuova tariffa, disponibile dal 1° aprile 2025, sostituisce la precedente World2XPlus, mantenendo invariato il costo mensile di 9,99€, ma con più contenuti. Gli utenti ora possono usufruire di 120GB al mese, che diventano 150 dal terzo rinnovo, oltre a minuti illimitati in Italia e 320 minuti per oltre 40 Paesi.

Roaming UE, gestione dati e servizi extra: le novità di 1Mobile

Per navigare in 5G, i clienti devono avere un dispositivo compatibile e una SIM da almeno 128K. Oltre a trovarsi sotto copertura Vodafone. 1Mobile, infatti, si appoggia alla rete del suddetto operatore tramite l’aggregatore Effortel, offrendo connessione in 2G, 4G e, con offerte specifiche, anche in 5G. La velocità massima stimata arriva fino a 2Gbps in download. L’offerta è attivabile fino al 30 aprile 2025 sia per chi acquista una nuova SIM sia per chi effettua la portabilità. Il costo di attivazione è gratuito per chi porta il proprio numero. Mentre per le nuove SIM è previsto un contributo di 5€. Chi attiva online deve però aggiungere 5euro in più per la spedizione. Sono poi disponibili anche le eSIM a 0,99 centesimi. Invece già clienti possono passare a questa tariffa con un costo di cambio pari a 10€.

World Plus 5G può essere utilizzata in roaming nei Paesi dell’Unione Europea e nel Regno Unito con una soglia di 12,59GB. Una volta esauriti i dati inclusi, la navigazione viene bloccata automaticamente. Per continuare, si possono acquistare pacchetti extra da 1 o 5GB, oppure anticipare il rinnovo con il servizio Restart al costo di 10euro.

Dal 19 febbraio 2025, i clienti possono attivare il servizio di Ricarica Automatica per evitare il mancato rinnovo delle offerte. In più, sono disponibili opzioni internazionali a consumo per chi viaggia fuori dall’Europa. I servizi Chiamami e Richiamami, inclusi gratuitamente per i primi tre mesi, possono essere disattivati in qualsiasi momento. Insomma con World Plus5G, 1Mobile si afferma come una delle scelte più competitive nel settore degli operatori virtuali. Puntando su connettività veloce e prezzi accessibili.