PS Store, ritorna la super promo “Divertimento Continuo”

Il colosso del gaming Sony ha da poco rilanciato su PlayStation Store una delle sue promozioni di rilievo. Ci stiamo riferendo in particolare alla promo nota con il nome di ” Divertimento Continuo“. Con questa promo, gli utenti potranno avere accesso ad un enorme numero di videogiochi di rilievo, tra cui edizioni complete e DLC, a dei prezzi estremamente competitivi. Gli sconti resi disponibili sono infatti piuttosto elevati e arrivano a sfiorare il 90%. Vediamo qui di seguito le offerte più interessanti.

PlayStation Store, ritorna la super promozione di sconti “Divertimento Continuo “

In questi ultimi giorni il colosso del gaming Sony ha deciso di riproporre una delle sue promozioni di punta su PlayStation Store.

Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla super promozione denominata “Divertimento Continuo “. Come da tradizione dell’azienda, anche con questa super promozione gli utenti potranno scaricare sulla propria console da gaming tantissimi videogiochi di rilievo. Tra questi, molti sono edizioni complete, ma non mancano neanche le versioni DLC. Si tratta di sconti davvero eccezionali, che arrivano a sfiorare anche il 90%.

Tra i videogiochi più interessanti proposti in sconto, troviamo questa volta uno dei titoli appartenenti alla saga di Assassin’s Creed. In particolare, ci stiamo riferendo al videogioco denominato Assassin’s Creed Valhalla: Complete Edition. Quest’ultimo ha solitamente un prezzo di listino pari a 139,99 euro. Tuttavia, con la nuova promozione dell’azienda, gli utenti potranno portarsi a casa questo fantastico titolo ad un prezzo scontato di soli 34,99 euro. Sempre della stessa saga è poi disponibile in sconto anche il videogioco denominato Assassin’s Creed Origins : Gold Edition.

In questo caso, gli utenti avrebbero dovuto sostenere una spesa di 99,99 euro. Ora, però, quest’ultimo sarà disponibile all’acquisto ad un prezzo scontato di soli 14,99 euro. Come sempre, questi sono soltanto alcuni dei videogiochi resi disponibili in super sconto su PlayStation Store con la promo Divertimento Continuo. Vi consigliamo di visitare la pagina ufficiale per non perdere nessuna occasione.