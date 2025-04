WhatsApp, Meta AI: gli utenti hanno dubbi su sicurezza e privacy

Negli ultimi giorni, chi usa WhatsApp ha notato una novità non proprio gradita: Meta AI è comparsa improvvisamente dentro l’app, sia come nuova icona (in basso a destra), sia come un vero e proprio contatto nella lista delle chat. Il risultato? Un’ondata di malumori. Basta fare un giro su X (ex Twitter) o leggere le recensioni sul Play Store e App Store per rendersene conto.

Non è un caso, infatti, se su Google la frase “come togliere Meta AI da WhatsApp” è balzata tra le ricerche più cercate. E la risposta alla domanda, purtroppo per ora, è piuttosto semplice: no, non si può. Almeno non ancora.

WhatsApp al momento non permette di rimuoverla

Meta non ha previsto un’opzione per nascondere o disattivare l’assistente. Anche chiedendolo direttamente a lui – sì, si può fare – vi risponderà indicando impostazioni che in realtà non esistono, come una misteriosa voce “Assistente” che nella pratica non c’è.

Vista la quantità di lamentele, però, non è escluso che in futuro venga introdotta la possibilità di rimuovere o nascondere Meta AI con un aggiornamento. Ma ad oggi, la sua presenza è forzata.

Gli utenti WhatsApp hanno paura per la privacy: cosa sapere

La paura riguarda la privacy in quanto i utenti temono che le chat possano finire in pasto all’AI per l’addestramento, cosa che Meta ha smentito categoricamente proprio nelle ultime ore.

In altre parole, Meta AI non legge in automatico le conversazioni. Per coinvolgerla, bisogna menzionarla direttamentec on “@Meta AI”, oppure inoltrare un messaggio al contatto corrispondente. Se non lo si fa, tutto rimane cifrato con la crittografia end-to-end.

Un esempio pratico potrebbe essere un amico che vi chiede una cosa a cui non sapete rispondere. Invece di cercare su Google, potreste inoltrare la domanda a Meta AI per avere una risposta rapida. Ma è una scelta vostra, non qualcosa che accade in automatico.