Kena raddoppia i suoi GIGA: ecco i dettagli

Kena Mobile continua a sorprendere i suoi utenti con il lancio di nuove interessanti promo. A tal proposito, l’operatore ha lanciato una nuova offerta per il settore della telefonia mobile low cost. Si tratta della promo “5,99 Promo 100” che offre un pacchetto vantaggioso per chi desidera un piano tariffario completo. Il tutto ad un prezzo estremamente competitivo. Kena Mobile è un operatore virtuale che opera su rete TIM. Garantendo una copertura diffusa e prestazioni affidabili. Inoltre, offre la possibilità di sfruttare il servizio VoLTE per chiamate in alta definizione.

Kena Mobile: i vantaggi della nuova offerta

La promo prevede minuti illimitati, 200 SMS e ben 200 GB in 4G. Per ottenere il massimo dalla promozione, è necessario attivare il servizio di ricarica automatica. In assenza di quest’ultimo, infatti, la quantità di giga si riduce a 100 GB. Inoltre, sono inclusi 8 GB per la navigazione in roaming nei Paesi dell’Unione Europea.

Una delle caratteristiche più interessanti dell’offerta è il costo. Si parla, infatti, di soli 5,99 euro mensili. Con un rinnovo automatico alla stessa data dell’attivazione. Un ulteriore vantaggio è che l’attivazione della SIM e dell’offerta è completamente gratuita, purché l’utente fornisca i consensi commerciali richiesti al momento della sottoscrizione. Senza quest’ultimi, il costo di attivazione sarebbe di 4 euro.

La promozione è disponibile per chi attiva un nuovo numero Kena Mobile. Oppure per chi effettua la portabilità da operatori come Iliad, ho. Mobile, Lycamobile, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e molti altri. Ciò rende l’offerta particolarmente interessante per chi proviene da un altro operatore e desidera risparmiare. Il tutto senza rinunciare a un pacchetto dati generoso e a un servizio affidabile.

Con tale nuova offerta, Kena Mobile conferma la sua volontà di offrire soluzioni convenienti e competitive. Puntando su un rapporto qualità-prezzo difficile da eguagliabile. Per tutti gli utenti alla ricerca di un piano economico, con tanti giga e senza costi nascosti, “5,99 Promo 100” di Kena Mobile potrebbe essere la scelta giusta.