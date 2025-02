Detriti spaziali: la nuova minaccia anche per i voli commerciali

Una nuova ricerca dell’University of British Columbia ha rivelato un fenomeno inquietante. L”università ha mostrato il reale rischio di collisioni tra detriti spaziali e aeromobili. Secondo lo studio pubblicato su Scientific Reports, il traffico aereo globale potrebbe affrontare nei prossimi anni una minaccia crescente. Quale? Quella proveniente dai detriti spaziali che rientrano nell’atmosfera. Oggetti abbandonati come satelliti e razzi in orbita, che rientrano in modo incontrollato. Il problema principale è che stanno diventando un pericolo sempre più concreto per l’industria aerea. In particolar modo, il rischio di collisione si concentra vicino ai grandi hub aeroportuali. La probabilità che un detrito spaziale rappresenti una minaccia è dello 0,8% all’anno, ma aumenta drasticamente in aree ad alto traffico dove ci sono più voli. Ad esempio, nel Nord-est degli Stati Uniti e l’Europa settentrionale, il rischio può raggiungere addirittura il 26%. Come mai questi incidenti non sono ancora avvenuti? Perché non ci sono report su voli colpiti? Forse, è solo questione di tempo.

Voli in pericolo: problema crescente

Il principale fattore di questo crescente rischio per i voli è l’aumento esponenziale degli oggetti in orbita. Le grandi costellazioni come Starlink e i razzi abbandonati non sono più fenomeni rari. Le previsioni di rientro, infatti, sono sempre più difficili da calcolare con precisione. Persino frammenti di pochi grammi che entrano nell’atmosfera possono causare danni devastanti se impattano contro un aereo in volo. Gli esperti avvertono che, oltre al rischio diretto, questi oggetti potrebbero interferire con le osservazioni astronomiche e disturbare i segnali radio, minacciando anche l’ozono terrestre. La comunità scientifica è unanime: è necessaria una risposta urgente. Cosa succederà se non si prenderanno provvedimenti per migliorare la gestione dei rientri spaziali? Senza azioni coordinate, le chiusure di spazio aereo potrebbero diventare più frequenti. E come influirà questo sull’economia globale? Le conseguenze per i voli commerciali potrebbero essere devastanti, portando a disagi sempre più seri per i passeggeri e un aumento dei costi per le compagnie aeree.