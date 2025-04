WhatsApp punta sulla sicurezza delle conversazioni

WhatsApp è pronta a rivoluzionare la gestione della privacy. La nuova funzione in fase di test, chiamata Privacy avanzata delle chat, introduce un livello di protezione più alto e personalizzabile per le conversazioni. Attualmente disponibile nella versione beta 2.25.10.14 dell’app per Android, questa novità consentirà agli utenti di impedire l’esportazione dei messaggi e l’accesso automatico ai contenuti da parte di sistemi esterni.

Una volta attivata per una specifica chat, la nuova impostazione di WhatsApp impedirà che foto e video vengano salvati automaticamente nella galleria del dispositivo. Questa restrizione sarà valida anche per le chat normali, e non solo per quelle con messaggi effimeri. Il sistema, in questo modo, punta a proteggere i dati sensibili da condivisioni involontarie, archiviazioni automatiche o interventi esterni.

WhatsApp: una maggiore riservatezza per le chat personali

Attivando questa modalità, verranno disabilitate tutte le interazioni con l’intelligenza artificiale integrata, come Meta AI. In pratica, l’utente non potrà richiamare funzioni automatiche all’interno di una conversazione protetta. Anche questo aspetto contribuisce a evitare che informazioni private possano essere elaborate da algoritmi o servizi non desiderati.

La funzione sarà opzionale, attivabile da chiunque partecipi alla conversazione. Qualora venga modificata, tutti le persone coinvolte riceveranno una notifica immediata all’interno della chat. In questo modo si mantiene la trasparenza tra i partecipanti, evitando attivazioni non consapevoli.

WhatsApp non introdurrà però il blocco degli screenshot, né quello dell’inoltro dei messaggi. L’azienda ha spiegato che simili misure si sono rivelate inefficaci, vista la facilità con cui è possibile aggirarle. Ad esempio utilizzando WhatsAppWeb o strumenti esterni. La forza della Privacy avanzata delle chat risiede nella sua flessibilità. Infatti sarà l’utente a decidere dove e come applicarla. Chi desidera maggiore riservatezza potrà attivare l’opzione solo nelle conversazioni più delicate, lasciando invariate le altre. Si tratta quindi di un’evoluzione importante, pensata per un utilizzo sempre più consapevole della piattaforma. Insomma, con questo aggiornamento, WhatsApp offre un ulteriore strumento per proteggere la propria privacy in un ambiente digitale in continua trasformazione.