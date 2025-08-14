Steam, è addio su Chromebook: Google conferma ufficialmente

Qualcuno non avrebbe mai voluto leggere un annuncio del genere ma a quanto pare è ufficiale: “Steam for Chromebook Beta” terminerà ufficialmente il 1° gennaio 2026. Non ci sarà più modo di usare tutti i giochi installati con questa famosa beta destinata solo ed esclusivamente ai dispositivi Chromebook.

Il progetto Steam per Chromebook

Lanciato nel 2022, Steam per Chromebook aveva suscitato curiosità tra gli appassionati di gaming, con Google che aveva cercato di portare un’esperienza di gioco PC su ChromeOS. Per farlo, l’azienda aveva collaborato con produttori di hardware per sviluppare dispositivi Chromebook pensati per il gaming. L’obiettivo era offrire giochi tramite Steam senza dover ricorrere a soluzioni di streaming, creando così una possibilità di gioco nativa per un dispositivo generalmente utilizzato per produttività e navigazione.

Un progetto che non ha preso piede

Nonostante l’entusiasmo iniziale, il programma è rimasto in una fase beta per un lungo periodo, senza significativi progressi. L’assenza di aggiornamenti e l’inerzia del progetto avevano già fatto intuire che questa fine sarebbe arrivata. Il ritiro di Steam su Chromebook ricorda un altro progetto di Google, Stadia, che dopo solo tre anni di vita è stato chiuso nel 2023. Sebbene ChromeOS continuerà a supportare il catalogo di giochi Android, ottimizzati per il sistema operativo, l’esperienza di gioco PC completa, promessa inizialmente da Steam su Chromebook, sta giungendo al termine.

Le alternative per il gaming su Chromebook

La fine del supporto Steam non segna la fine del gaming su Chromebook, ma semplicemente la fine di una fase sperimentale. Gli utenti che speravano di giocare a titoli più complessi su Chromebook dovranno ora orientarsi verso soluzioni alternative. Tra queste ci sono il cloud gaming tramite servizi come GeForce Now e Xbox Cloud Gaming, o l’utilizzo di app Android ottimizzate per il sistema. Non è stato annunciato un sostituto diretto del progetto, ma il gaming su Chromebook continuerà, seppur in altre forme.