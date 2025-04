Oppo Reno14 e Reno14 Pro: novità in anteprima

Usciti nuovi indizi che ci rivelano dettagli ancora mai visti sui prossimi Oppo Reno14 e Reno14 Pro. Questi sono smartphone di fascia medio-alta attesi nel mercato mondiale. La nuova gamma di questi dispositivi non stravolgerà completamente i modelli del passato, ma promette interessanti novità. Uno degli aspetti più significativo riguarda la volontà di Oppo di ridurre notevolmente le dimensioni. I nuovi dispositivi saranno più sottili e leggeri rispetto ai precedenti, rispondendo così a una delle richieste più frequenti dagli utenti. Inoltre, entrambi i telefoni avranno un display piatto, in linea con il trend attuale che ha visto036 dire addio ai bordi curvi in favore di un design più minimal e pratico.

Il modello Oppo Pro potrebbe avere l’implementazione della fotocamera tele

Un altro dettaglio interessante è che il telaio sarà in metallo, a conferma del nuovo approccio premium della gamma. La protezione contro polvere e liquidi poi, sembra essere migliorata. Questo ce lo confermerà il possibile arrivo della certificazione IP68, che garantirebbe la resistenza all’immersione in acqua. Se invece si punterà su una protezione IP69, i dispositivi saranno in grado di resistere anche ai getti d’acqua ad alta pressione.

Altra cosa da sottolineare è la fotocamera tele, con almeno uno dei due modelli, probabilmente il Reno14 Pro, che dovrebbe integrare un obiettivo periscopico. Questa funzione consentirà uno zoom ottico avanzato, aspetto voluto sempre di più dagli appassionati di fotografia. Non è ancora noto se questa caratteristica sarà presente anche nel modello base. Probabilmente l’avrà solo la versione Pro, in quanto nella tradizione di Oppo c’è la volontà di riservare le funzionalità più avanzate ai top di gamma.

Con il lancio previsto per la primavera, probabilmente inizialmente in Cina, si attende di capire se Oppo deciderà di rendere disponibili i nuovi Reno14 anche a livello internazionale. La strategia globale della compagnia, infatti, non è sempre uniforme, con alcune versioni limitate al mercato cinese e altre distribuite a livello mondiale.