TikTok abbandona l’app notes

TikTok ha deciso di chiudere notes, la sua app dedicata alla condivisione di foto e contenuti visivi. Lanciata lo scorso anno in fase di test in Canada, Australia e Vietnam, l’applicazione non è riuscita a conquistare il pubblico, concludendo il suo ciclo in modo piuttosto rapido. Dall’8 maggio di quest’anno, notes smetterà di esistere. Gli utenti a questo punto saranno reindirizzati verso un’altra piattaforma di proprietà di ByteDance. Questa si chiama Lemon8. Il progetto, lanciato inizialmente in Giappone nel 2020 e successivamente portato in altre regioni, vorrebbe diventare un’alternativa più forte a Instagram. Lo scopo principale è quello di voler puntare su una combinazione di social networking e lifestyle.

Lemon8 possibile sostituto di TikTok USA

ByteDance, nel commentare la fine di notes, ha sottolineato che l’azienda è pronta a raccogliere i feedback degli utenti dell’app per migliorare e rafforzare Lemon8. L’applicazione, descritta dagli esperti come più moderna e più completa, permetterà agli utenti di condividere foto e slideshow in modo simile a Instagram e Pinterest. Inoltre, offrirà diversi strumenti creativi, tra cui filtri, effetti e modelli di testo, per arricchire i contenuti condivisi.

Con circa 12,5 milioni di utenti attivi a livello mondiale, Lemon8 sta crescendo in popolarità. Purtroppo però è ancora molto lontana dai numeri scioccanti di TikTok. Questo spostamento strategico verso Lemon8 potrebbe avere implicazioni più ampie. ByteDance vorrebbe mettersi in gioco con questa piattaforma se e solo se TikTok viene definitivamente eliminato negli Stati Uniti. Una possibilità che sembra sempre più realizzarsi, dato il via libera del Congresso alla vendita forzata delle attività statunitensi di TikTok.

ByteDance ha inoltre facilitato lo spostamento tra le due piattaforme. Ha permesso infatti agli utenti di registrarsi su Lemon8 tramite il loro account TikTok, condividendo contenuti tra le due app. In questo modo, il passaggio verso Lemon8 sembrerà più naturale, favorendo l’ipotesi che la società stia preparando una soluzione alternativa per gli anni futuri.